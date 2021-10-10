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Babacan: Vatandaşlarımıza fersah fersah destek vereceğiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidar değişirse sosyal yardımların kesileceği yönünde iddialar ortaya atıldığını söyledi.

2 Saat Önce
2021-10-10 16:13:03
Babacan: Vatandaşlarımıza fersah fersah destek vereceğiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından "WhatsApp gruplarında, iktidar değişirse sosyal yardımların kesileceği gibi akıl almaz laflar dolaştırılıyormuş. Hiç atıp tutmasınlar." diye yazdı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"WhatsApp gruplarında, iktidar değişirse sosyal yardımların kesileceği gibi akıl almaz laflar dolaştırılıyormuş. Hiç atıp tutmasınlar. Ekonomiyi güçlendireceğiz, devletin kaynaklarını bollaştıracağız. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza da fersah fersah destek vereceğiz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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