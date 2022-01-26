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TIMETURK / EKONOMİ / Azerbaycan Türkiye'ye gaz ihracatını artıracak

Azerbaycan Türkiye'ye gaz ihracatını artıracak

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Sözcüsü İbrahim Ahmedov, Türkiye'ye doğal gaz ihracatını artıracaklarını bildirdi.

1 Saat Önce
2022-01-26 17:50:03
Azerbaycan Türkiye'ye gaz ihracatını artıracak

Ahmedov, yaptığı yazılı açıklamada, İran'dan Türkiye'ye doğal gaz ithalatıyla ilgili teknik sorunların neden olduğu geçici ihtiyacın giderilmesi için Türkiye'nin Azerbaycan'a müracaatta bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin müracaatına olumlu yanıt verildiğini kaydeden Ahmedov "Mevcut olanaklar seferber edilerek Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz ihracatı talebe uygun olarak artırılacaktır." ifadesini kullandı. AA

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