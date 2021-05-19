DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Tunus kara sularında 13 ülkenin katılımıyla ortak deniz tatbikatı başlatıldı
Martı nasıl kiralanır? Martı İstanbul kart ile kiralanır mı?
AB'nin kalbinde Filistinlilerle dayanışma gösterisi
Virüsün kokusu köpeklerden kaçmaz
ABD'nin İsrail'e silah satışı Kongredeki Demokratları ikiye böldü
Azad YILMAZ : Yaptığı Yatırımlar ile Dikkat Çekiyor
İsrail'de dehşetle izlenen 'Kassam' belgeseli
Sadakataşı’ndan Filistin’e 1 milyon TL’lik yardım
Arap Parlamentosu Gazze için olağanüstü toplandı
Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı, Mısır ve Ürdün'den yardım talep etti
Biden sıkıştı; Demokratlarla İsrail anlaşmazlığı derinleşiyor
ABD'yi kaygılandıran yeni gelişme; Şi ve Putin'den yeni nükleer hamle
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 165 milyonu geçti
İşler çığırından çıktı; 5 dolara 'hayatını kontrol ettirenler' var
Halk bakkal nedir? İBB halk bakkal nerelerde var? İBB halk bakkal ucuz mu?

Azad YILMAZ : Yaptığı Yatırımlar ile Dikkat Çekiyor

Karadenizli Ünlü genç iş insanı ve AZADET kurucusu Azad YILMAZ , Türkiye’deki yatırımlar için Hazırlıklar Başladı dedi;

ABONE OL

Google News - Timeturk
19.05.2021 19:14:53
Azad YILMAZ : Yaptığı Yatırımlar ile Dikkat Çekiyor

İstanbul'da çeşitli yatırımları bulunan Azad YILMAZ , daha önce Ankara ve Antalya şehirlerinde de yatırım yapacaklarını açıklamıştı.

Pandemi dönemi bitmesi ile birlikte yeni yatırımlarını hayata geçireceklerini ifade eden Azad YILMAZ “Türkiye'de İstanbul ile başladığımız yatırım zincirini Ankara ve Antalya şehirlerinde gerçekleştireceğimiz yatırımlar ile genişletmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımların fizibilite çalışmaları tamamlandı. Simdi hayata geçirmek için düğmeye basıldı.” Dedi ;

Azad YILMAZ , “Türkiye'yi riskli bulan yatırımcıların aksine biz yatırımlarımızı artırma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Özellikle iş alanımızda potansiyel oldukça büyük ve kayda değer. O nedenle de yatırım yapmaktan çekinmiyoruz. Kısa vadede olmasa da orta ve uzun vadede güzel karlar getirecek Ülkemize ve halkımıza istihdam sağlamış olacağız. Finans uzmanlarımız ve analistlerimiz tarafından elde edilen verilerin yorumlanması sonucunda yatırım kararı aldık. Bu kararımız doğrultusunda da ilerlemeye devam ediyoruz. Is ortaklarımız sayesinde hem ülkede hem de dünyada genişlemeye devam edeceğiz. Bu şehirlere de artı bir istihdam sağlamış olacağız. “ şeklindeki ifadeleriyle yatırım konusunda ne kadar kararlı olduklarını belirtti.

Azad YILMAZ
Türk hükümeti ekonomi kurmayları, yabancı yatırımcılara verdiği teşvikler ve vergi muafiyetleri gibi opsiyonlarla ekonomiyi canlandırmaya dönük çalışmalara destek veriyor. En gelişmiş ekonomilere sahip olan Avrupa ülkeleri dahi pandemi nedeniyle zor zamanlardan geçerken, bu dönemde Türkiye'ye yapılacak yatırımlar değerli görülüyor. Genç iş insanı Azad YILMAZ 'in Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgelerinin önemli şehirlerinde yapacağı yatırımların diğer bölgelere ve şehirlere de kayacağı ifade ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş