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TIMETURK / EKONOMİ / Aynes'in satışına onay çıkmadı

Aynes'in satışına onay çıkmadı

TMSF Fon Kurulu, gelen teklifin muhammen bedelin çok altında kalması sebebiyle Aynes Gıda’nın satışına onay vermezken, ihale sürecini sabote etmeye çalışan yatırımcı adaylarını ve aileleriyle birlikte TMSF personelini tehdit eden şirketin eski Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Serin hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

2 Saat Önce
2021-10-26 19:43:59
Aynes'in satışına onay çıkmadı

İflas erteleme sürecindeyken, FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında yapılan soruşturma nedeniyle mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) kayyımlığına devredilen Aynes Gıda'nın satışı için düzenlenen ihalede 4 yatırımcı tarafından şartname alınıp bilgi odasından yararlanılmış ancak yatırımcılardan sadece biri tarafından teklif verilmişti.

Aynes Gıda ihalesinin kapalı zarf ve açık arttırma aşamasında 300 milyon TL'lik teklif verilmiş ve 15.10.2021 Tarihinde gerçekleştirilen pazarlık aşamasında da teklif, katılımcı tarafından 350 milyon TL + KDV tutara yükseltilmişti. Ancak verilen teklifin, TMSF Fon Kurulu'nun KPMG'ye yaptırdığı rapora istinaden tespit ettiği 667 milyon TL'lik muhammen bedelin çok altında kalması sebebiyle ihale Fon Kurulu'nca onaylanmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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