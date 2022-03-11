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TIMETURK / EKONOMİ / Aydın Belediyesi memur alımı ilanı | Aydın Belediyesi atanmak üzere memur alımı

Aydın Belediyesi memur alımı ilanı | Aydın Belediyesi atanmak üzere memur alımı

Aydın Belediyesi memur alımı ilanı | Aydın ili Koçarlı Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışacak memur alımları yapılacak. Resmi Gazete'de de yayımlanan kılavuza göre “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği”nin hükümlerine göre alım yapılacak. Peki ama hangi branşlardan, kaç kişi alım yapılacak? İşte Aydın memur alım iş ilanı...

2 Saat Önce
2022-03-11 10:37:41
Aydın Belediyesi memur alımı ilanı | Aydın Belediyesi atanmak üzere memur alımı

Aydın ili Koçarlı Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışacak memur alımları yapılacak. Resmi Gazete'de de yayımlanan kılavuza göre “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği”nin hükümlerine göre alım yapılacak. Peki ama hangi branşlardan, kaç kişi alım yapılacak? İşte Aydın memur alım iş ilanı...

Aydın Belediyesi memur alımı ilanı

Aydın ili Koçarlı Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği”nin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

aydın iş

aydın iş 2

Başvuru şartları ve detayları için TIKLAYINIZ... .

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