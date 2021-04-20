DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor
Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: Konseyin, devletin bekasını sağlamaktan başka amacı yok

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Aydem Yenilenebilir Enerji halka arzında talep toplama bugün başlıyor

Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin halka arzında talep toplama bugün başlıyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
20.04.2021 01:23:01
Aydem Yenilenebilir Enerji halka arzında talep toplama bugün başlıyor

Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin halka arzında talep toplama bugün başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arzda bugün başlayan talep toplama süreci 22 Nisan Perşembe sona erecek.

Pay başına fiyat aralığının 8,50 ila 9,90 lira olarak belirlendiği ve oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, 1 milyar liralık gelir hedefleniyor. Söz konusu halka arz, son 3 yılın en büyük halka arzı olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Üst Yöneticisi ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, şirketin ülke geneline yayılan 25 genç ve modern yenilenebilir enerji santralinde sahip olduğu 1020 megavat kurulu güçle, yıllık 3,2 teravatsaat lisanslı üretim kapasitesi bulunduğunu belirtti.

Küpeli, Aydem Yenilenebilir Enerji'nin potansiyel yatırımcılar için önemine dikkati çekerek, 'Şirketimizin halka arzı yatırımcılar açısından rüzgar, güneş ve hidroelektrik yatırım fırsatları için doğru konumlanmış, büyüme ve getiri odaklı cazip bir yatırım fırsatı anlamı taşıyor. Ayrıca şirketimizin gelirinin yüzde 89'unun dolara endeksli olması, faaliyetlerimizin piyasalardaki dalgalanmalardan en az düzeyde etkilenmesini sağlarken, santrallerimizin coğrafi dağılımındaki çeşitliliği de iklim ve mevsim şartlarından bağımsız olarak sürdürülebilir ve emre amade şekilde üretim yapılabilmesini sağlıyor.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki yüksek potansiyelinin ortaya çıkarılması için öncü rol üstlendiklerini ifade eden Küpeli, şunları kaydetti:

'Ülkemizin ilk özel sektör hidroelektrik santralini hayata geçiren şirket olarak, bu yıl hibrit santrallerde de öncü adımlar atacağız. Hedefimiz, 5 yıl içerisinde portföyümüzün gücünü iki katına çıkararak 2 bin megavat seviyelerine ulaşmak. Şirketimizin son 13 senede gösterdiği yıllık bileşik yüzde 20'lik büyüme oranı, 5 senelik hedefimizin bizim için ne kadar erişilebilir olduğunu kanıtlıyor. Biz Türkiye'nin geleceğini, yenilenebilir enerjinin geleceği olarak görüyoruz. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji üretmeye devam edeceğiz.'

Küpeli, 'Karbon ayak izimizi sıfırlamak üzere yoğun bir çalışma programı yürütüyoruz. 2018-2020 dönemi faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı envanterimizi yani karbon ayak izimizi tüm tesislerimiz için belirledik. Genel merkezimizde ve Türkiye geneline yayılan 25 yenilenebilir enerji santralimizde, atıklarımızı etkin bir şekilde yönetiyor, geri dönüşümünü sağlıyoruz. Faaliyetteki tüm santrallerimizin Sıfır Atık Belgesi bulunuyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş