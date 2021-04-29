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Aydem Yenilenebilir Enerji'den son 3 yılın en büyük halka arzı

Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında 5 kat talep toplandı ve 1,3 milyar liralık işlem büyüklüğüyle son 3 yılın en büyük halka arzı gerçekleştirildi.

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29.04.2021 13:36:30
Aydem Yenilenebilir Enerji'den son 3 yılın en büyük halka arzı

Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında 5 kat talep toplandı ve 1,3 milyar liralık işlem büyüklüğüyle son 3 yılın en büyük halka arzı gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, konsorsiyum liderliğini Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım'ın üstlendiği ve Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın eş liderler olarak görev aldığı Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı için talep toplama işlemleri 19-22 Nisan tarihleri arasında yapıldı.

Bu kapsamda toplam 338 bin 548 yatırımcıdan 586 milyon 426 bin 281 lot talep geldi. Bireysel yatırımcının yoğun ilgi gösterdiği talep toplama süreci sonucunda halka arz fiyatı 9,90 lira olarak belirlendi.

Halka arzda planlanan yüzde 18'lik ek satış hakkının da kullanılması ile birlikte toplam halka arz büyüklüğü 1,3 milyar lira oldu. Böylelikle Aydem Yenilenebilir Enerji, yapıldığı tarih itibarıyla son 3 yılın en büyük halka arzını gerçekleştirdi.

Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ paylarının AYDEM kodu ile 29 Nisan Perşembe günü, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Üst Yöneticisi ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, şirketin sağlam ve sürdürülebilir iş modelinin yatırımcıda karşılık bulduğunu belirtti.

Küpeli, 5 yıl içinde şirketin portföy gücünü iki katına çıkarmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, 'Yatırımcıların, şirketimizin güçlü yapısına ve portföyüne gösterdiği güven sayesinde son 3 yılın en büyük halka arzına imza attık. Şimdi çok daha büyük bir aile olarak, karlı ve güçlü büyümemizi sürdüreceğiz. Başta hibrit santral yatırımlarımız olmak üzere yenilenebilir yatırımlarımıza odaklanarak bu hedefimize kararlılıkla ulaşacağız.' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan