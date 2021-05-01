DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bakan Soylu'dan Samsunspor Başkanı Yıldırım hakkında suç duyurusu
Türkiye'de günlük bilanço: 373 ölüm, 28 binden fazla vaka
28 bin 817 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti
Sokak kısıtlaması ile ilgili merak edilenler… Bakanlık yanıtladı
İçişleri Bakanlığı kapanma ile soruları yanıtladı… İşte merak edilenler
Cezayir AFP'ye tepki gösterdi
Türkiye, NATO bünyesinde Mısır'a uygulanan vetosunu geri çekti
İsrail bu kez Hristiyanları engelledi
Hindistanlılar Kovid'e karşı çareyi büyücülerde arıyor: Kızgın demirlerle dağlanıyorlar
Pazar günü nöbetçi eczaneler açık mı? Tam kapanmada nöbetçi eczaneler çalışacak mı?
ABD'nin Newark şehrinde Müslüman kadın polisler başörtüsüyle görev yapabilecek
Bir kulüp daha TFF 1. Lig'e veda etti
Irak: Güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda 18 kişi öldü
Saç dökülmesi: Ardındaki gerçek sebepler ve en iyi çözüm yöntemi
Kırgızistan ve Tacikistan ateşkes konusunda uzlaştı

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

BURSA

20:05

04:20
20:05
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:50

04:06
19:50
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:33

03:50
19:33
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
19:16
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:32
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

ANKARA

19:50

04:06
SAHUR
19:50
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
SAHUR
19:16
İFTAR

Aydem Enerji, 8 grup şirketiyle 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' listesinde yer aldı

Aydem Enerji, 'Great Place to Work Türkiye'nin En İyi İşverenleri' listesine 8 şirketiyle girmeyi başaran ilk firma oldu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
01.05.2021 13:01:42
Aydem Enerji, 8 grup şirketiyle 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' listesinde yer aldı

Aydem Enerji, 'Great Place to Work Türkiye'nin En İyi İşverenleri' listesine 8 şirketiyle girmeyi başaran ilk firma oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisi üretim, dağıtım ve perakendeciliği faaliyetlerini sürdüren Aydem Enerji, çalışan markası alanında hayata geçirdiği projelerle bir ilke imza attı.

İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programa katılan Aydem Enerji, 8 grup şirketiyle Great Place to Work Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesine giren ilk firma oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji İnsan Kaynakları Grup Direktörü Fatih İslamoğlu, salgın sürecinde, şartlara hızla uyum sağlayan, şeffaflığa önem veren, çalışanını merkeze alan şirketlerin ön plana çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

'İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programda, hem çalışanlarımızın hem de bağımsız kuruluşların değerlendirmeleriyle ülkemizde ilk defa 8 şirketimizle birlikte Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesine girmekten gurur duyuyoruz. Şubatta 11 grup şirketimizle Great Place to Work Sertifikası almayı başarmamızın ardından çatı şirketimiz Aydem Holding ve bünyesindeki Aydem Yenilenebilir Enerji, Aydem Perakende, Gediz Perakende, GDZ Enerji Yatırımları, Elsan, Tümaş, Yatağan olmak üzere 8 şirketimizle elde ettiğimiz bu başarı bizlere gelecek için büyük bir motivasyon sağlıyor.'

İslamoğlu, geçen yıl 600 yeni yeteneği gruplarına kazandırdıklarını ve mevcut kadrolarının tamamını koruduklarına dikkati çekerek, 2021'de de insan kaynaklarını yüzde 10 büyütmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan