Ayçiçek yağında TMO’dan yeni hamle

Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle fırlayan fiyatlar sonrası uzun süre gündemde yer alan ayçiçek yağında Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) yeni hamle! TMO, 18 bin tonluk ithalat yapmak üzere ihaleye çıktı.

TMO, dün 18 bin ton ham ayçiçek yağı ithalatı yapmak için ihale açtı.

Dünya'nın haberine göre, Avrupa kaynaklarından alınan bilgiye göre, teklif alımının 28 Nisan'a kadar süreceği belirtilirken, ihale ürünlerinin 16 Mayıs-16 Haziran tarihlerinde Tekirdağ ve Mersin limanlarına teslim edilmesi istendiği öğrenildi.

İhaleye katılanlar önceden Mersin limanı depolarına getirdikleri ayçiçek yağını satmak için de teklif verebilecekler.

Ukrayna'ya Rusya işgali ile başlayan ayçiçek yağında fiyat artışı, mart ayı başında zirve yapmıştı. Yurt içinde de vatandaş marketlere akın ederek ayçiçek yağına hücum etmiş, hem fiyatlardaki sert yükseliş hem de oluşan görüntüler dikkat çekmişti. Bu gelişmeler sonrasında da taraflar ile görüşülerek bekleyen gemilerin Ukrayna'dan yola çıkması sağlanmış yağların bir kısmı Türkiye'ye ulaşmıştı. .