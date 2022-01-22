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TIMETURK / EKONOMİ / Ayçiçek yağında büyük indirim! TMO önünde kuyruk

Ayçiçek yağında büyük indirim! TMO önünde kuyruk

Ayçiçek yağı fiyatlarındaki artışa karşı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), beş litrelik ayçiçek yağı 99 liradan satışa sundu. Fiyatı duyan vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

1 Saat Önce
2022-01-22 10:33:00
Ayçiçek yağında büyük indirim! TMO önünde kuyruk

Dolar kurundaki yükselişle, birçok üründe olduğu gibi ayçiçek yağında da fiyatlara büyük zamlar geldi. Zincir marketlerde 200 TL'yi bulan 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları vatandaşın alım gücünü zorladı.

Dolar kurundaki düşüş sonrasında ayçiçek yağı fiyatlarına göze dokunur indirim yapılmazken beklenen hamle Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) geldi. TMO, marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatının 200 lirayı bulması üzerine 99 TL'den satışa sunduğunu duyurdu.

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Tekirdağ'da beş litrelik ayçiçek yağı fiyatının 99 liradan satışa sunulduğunu duyan vatandaşlar TMO önünde kuyruk oluşturdu.

Bazı vatandaşların 5 litrelik yağdan iki teneke aldıkları görüldü.

Öte yandan PTT AVM'de Toprak Mahsulleri Ofisi marka Ayçiçek yağı 101 TL'den satışa sunulması dikkat çekti. .

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