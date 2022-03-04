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Ayçiçek yağına ne kadar zam yapıldı? 2022 Ayçiçek yağı fiyatı

Ayçiçek yağına ne kadar zam yapıldı? Ayçiçek yağı en çok zam gelen ürünler arasındaki yerini aldı. Tüketilen ayçiçek yağının yüzde 70'inin ithal edilmesi, ülkemizin çok yağ tükettiğinin bir göstergesi olabilir. Peki ama ayçiçek yağı ne kadar oldu, güncel fiyatı ne? 1 litre ve 3 litre ayçiçek yağı ne kadar zamlandı? İşte yeni ayçiçek yağı dönemi...

1 Saat Önce
2022-03-04 19:35:44
Ayçiçek yağına ne kadar zam yapıldı? 2022 Ayçiçek yağı fiyatı

Ayçiçek yağı en çok zam gelen ürünler arasındaki yerini aldı. Tüketilen ayçiçek yağının yüzde 70'inin ithal edilmesi, ülkemizin çok yağ tükettiğinin bir göstergesi olabilir. Peki ama ayçiçek yağı ne kadar oldu, güncel fiyatı ne? 1 litre ve 3 litre ayçiçek yağı ne kadar zamlandı? İşte yeni ayçiçek yağı dönemi...

Ayçiçek yağına ne kadar zam yapıldı?

Ayçiçek yağı en çok ithal ettiğimiz ürünlerin başında geliyor. Bir diğer üründe un... Bu duruma rağmen ayçiçek yağına zam uygulandı.

Geçtiğimiz yıla göre ayçiçek yağları 50-60 TL civarındaydı. Bu yıl aynı segmentteki yağların fiyatının 100 120 TL olduğu görülüyor.

2022 ayçiçek yağı fiyatları

Market raflarındaki en ucuz 1 litre ayçiçek yağı şu an itibariyle 44 TL olarak belirlendi.

Öte yandan 3 litrelik ayçiçek yağı fiyatları 147 TL'yi buldu. .

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