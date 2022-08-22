Ayçiçek yağına ne kadar indirim yapıldı? Tarım Kredi ve Bim ayçiçek yağı indirim haberi doğru mu? Ayçiçek yağına indirim mi geldi?

Ayçiçek yağına ne kadar indirim yapıldı? Tarım Kredi marketlerinde uygulanan indirim sonrasında BİM marketlerinde de indirim uygulanacağı belirtildi. Peki ama Tarım Kredi ve Bim ayçiçek yağı indirim haberi doğru mu? Ayçiçek yağına indirim mi geldi? 1 litre ve 5 litre yağ ne kadar oldu? İşte merak edilen yağ fiyatları ve detaylar..

Tarım Kredi marketlerinde uygulanan indirim sonrasında BİM marketlerinde de indirim uygulanacağı belirtildi. Peki ama Tarım Kredi ve Bim ayçiçek yağı indirim haberi doğru mu? Ayçiçek yağına indirim mi geldi? 1 litre ve 5 litre yağ ne kadar oldu? İşte merak edilen yağ fiyatları ve detaylar..

Ayçiçek yağına ne kadar indirim yapıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele adına attığı adımlardan biri, Tarım Kredi marketlerindeki indirim oldu. Bu indirimlerden en çok etkilenen ve halk arasında ilgi gören, ayçiçek yağı indirimi oldu.

Tarım Kredi marketlerinde 5 litre ayçiçek yağı 146,90 kuruş oldu.

Tarım Kredi Marketlerinde hangi ürünler indirime girdi?

Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezinde indirim yapıldı.

Ayçiçek yağına indirim mi geldi?

Tarım Kredi marketlerinde birçok etikette indirim yapıldı. Bu haberin ardından Bim marketlerin yağ grubunda da indirime gidildi.

Güncel yağ fiyatları ne kadar oldu?

Yağ fiyatları market ve markalara göre değişkenlik gösteriyor. Güncel yağ fiyatları aşağıdaki gibi satışa sunuluyor.

Anadolu Ayçiçek yağı 5 litre: 149 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 5 litre: 169 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 5 Litre 165 TL

Abalı Ayçiçek Yağı 5 Litre 165 TL

Sole Ayçiçek Yağı 5 litre: 155 TL

Yudum Ayçiçeği Yağı 2 litre 79 TL

Sole Ayçiçek Yağı 2 litre: 69,00 TL

Sole Ayçiçek Yağı 1 litre: 35 TL.

Biryağ Ayçiçek Yağı 2 litre: 63,90 TL

Abalı Ayçiçek Yağı 2 litre: 70 TL

Sunar Mısır Yağı 2 litre: 69,90 TL .