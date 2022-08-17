Ayçiçek yağına indirim mi geldi? Tahıl sevkiyatıyla ayçiçek yağlarına indirim mi gelecek? Sıvı yağda indirim mi var?

Ayçiçek yağına indirim mi geldi? Milli Savunma Bakanlığı, tahıl yüklü 4 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi. Bunun ardından internet üzerinden 'ayçiçek yağı indirimi'ne ilişkin haberler en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Tahıl sevkiyatıyla ayçiçek yağlarına indirim mi gelecek? Sıvı yağda indirim mi var? İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl yüklü 4 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi. Bunun ardından internet üzerinden 'ayçiçek yağı indirimi'ne ilişkin haberler en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Tahıl sevkiyatıyla ayçiçek yağlarına indirim mi gelecek? Sıvı yağda indirim mi var? İşte detaylar...

Ayçiçek yağına indirim mi geldi?

Tahıl sevkiyatıyla ilgili bakanlığın yaptığı açıklamayla birlikte "Sıvı yağda indirim mi var?" sorusu internette aranmaya başlandı. İndirime ilişkin bir açıklama henüz gelmese de ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı ve mısır taşıyan gemilerin hareket ettiği belirtildi. Detaylar bekleniyor.

Tahıl sevkiyatıyla ayçiçek yağlarına indirim mi gelecek?

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından; "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı planlandığı gibi sürüyor.

Bu sabah itibarıyla ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı ve mısır taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından hareket etti." açıklaması paylaşıldı.

Duyurulan haber sonrasında ayçiçek yağında indirim olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Henüz konuyla ilgil bir açıklama yapılmadı.