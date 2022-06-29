Ayçiçek yağına indirim geliyor!

Sektör temsilcileri 5 litrelik ayçiçek yağının 155-160 lira bandına inmesini bekliyor.

Pandemi ve devam eden Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle artan ham ayçiçek yağı fiyatları düşüşe geçti. Uluslararası piyasada tonu 800 dolar olan pandemi ile birlikte 2150 dolara yükselen ham ayçiçek yağ fiyatının tonu 2150 dolardan 1500 dolara geriledi.

Dünya'dan Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre Uluslararası piyasada fiyatların yüzde 30 gerilediğini kaydeden sektör temsilcileri, yeni fiyatlarla yapılan kontratların işlenip, pazara sunulmasıyla ayçiçek yağında fiyat düşüşünün raflara da yansıması beklediklerini kaydettiler. Sektör temsilcileri şu an raflarda 180 ile 200 lira arasında yer alan 5 litrelik ayçiçek yağının 155-160 lira bandına inmesi öngörüyorlar.