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TIMETURK / EKONOMİ / Ayçiçek yağına bir zam daha! ''Bu gidişle altınla yarışacak''

Ayçiçek yağına bir zam daha! ''Bu gidişle altınla yarışacak''

Zamların en çok yansıdığı ürünlerin başında ayçiçek yağı geliyor.

4 Saat Önce
2021-11-10 11:08:41
Ayçiçek yağına bir zam daha! ''Bu gidişle altınla yarışacak''

Market ürünleri arasında en çok zam gelen ürünlerin başını ayçiçek yağı çekiyor. Ayçiçek yağına zam gelirken hem esnaf hem de müşteri bu durumdan rahatsız. NTV'de yer alan habere göre esnaf son bir ayda birkaç kez etiket değiştirdiklerini belirtti.

Ayçiçek yağına en son olarak da yüzde 10'luk bir zammın geldiği belirtildi. Ayçiçek yağına gelen son zam sonrası ortalama 5 litrelik bir ayçiçek yağı 96 altı liradan satılmaya başladı.

AYÇİÇEK YAĞI ZAMMI VATANDAŞIN CEBİNİ BOŞALTTI

Vatandaşlar ise son gelen ayçiçek yağı zamlarından şikayetçi. Vatandaşlar bu gidişle Ayçiçek yağlarının altın fiyatlarıyla yarışacağını belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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