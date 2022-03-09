Ayçiçek yağı yüklü gemi yolda

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'da bir süredir bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü geminin seyir halinde olduğunu ve 15 Mart'ta Mersin'e ulaşmasının beklendiğini bildirdi.