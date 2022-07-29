Ayçiçek yağı fiyatlarına indirim mi geldi? 5 litre ayçiçek yağı ne kadar oldu?

Ayçiçek yağı fiyatlarına indirim mi geldi? Uluslararası piyasada ayçiçek yağının fiyatı geriledi. Marketlerdeki etiketlere yansıması beklenen indirim için geri sayım başladı. Peki ama ayçiçek yağına indirim ne zaman gelecek? 5 litre ayçiçek yağı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Uluslararası piyasada ayçiçek yağının fiyatı geriledi. Marketlerdeki etiketlere yansıması beklenen indirim için geri sayım başladı. Peki ama ayçiçek yağına indirim ne zaman gelecek? 5 litre ayçiçek yağı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Ayçiçek yağı fiyatlarına indirim mi geldi?

Ayçiçek yağ fiyatı son haftalarda ciddi bir düşüş trendine girdi. Uluslararası piyasada tonu 2 bin 150 dolardan 1500 dolara geriledi. Bu gerilemenin iç piyasada yağ fiyatlarına 30-35 TL indirim olarak yansıması bekleniyor.

5 litre ayçiçek yağı ne kadar oldu?

Ayçiçek yağı fiyatları marketlere göre değişenlik gösterse de; 5 litrelik ayçiçek yağının en düşük fiyatları 150-175 TL bandında seyrediyor.

Ayçiçek yağına indirim ne zaman gelecek?

Ayçiçek yağına bugünlerde indirim yapılması bekleniyor. Fakat konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. .