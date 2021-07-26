DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Köpekler, yalan söylediğinizde sizi görmezden gelirler
Tunus meclisinden Kays Said'e tepki: Darbeyi reddediyoruz, tüm kararlar geçersizdir
ABD'de yeni konut satışları azaldı
Sadakataşı bayram sevincini 33 ülkede yaşattı
Türkiye’nin bir zenginliği daha UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girdi
Yazlık sitelerde günlük kiralama engellenebilir mi?
Lübnan'da elektrik kesintisi 22 saati buluyor
Filistin Başbakanı Iştiyye'den BM'ye çağrı
Hırsızlık şüphelisi gazetecilere terlik fırlattı
Deniz Işın Coşkuner Yerli ve Milli Sosyal Medya Platformu Projesini Anlattı
Afganistan'da çatışma: 89 militan öldürüldü
İngiltere’nin Heathrow Havalimanı 2,9 milyar sterlin zararda
ABD'li Şarkıcı’dan maça bikini yerine şortla çıkan Norveç kadın takımına destek
Ayçiçeği yağı fiyatı düşecek
TÜRGEV burs başvurusu ne zaman başlıyor? TÜRGEV lise burs ve yurt başvurusu başladı mı?

TIMETURK / EKONOMİ / Ayçiçeği yağı fiyatı düşecek

Ayçiçeği yağı fiyatı düşecek

Güney ve Güneydoğu Anadolu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (GÜNYAĞDER) Başkan Yardımcısı Hasan Özkan, bu yıl 1,8 milyon tonluk rekor üretim beklentisinin ayçiçeği yağında fiyatı düşüreceğini bildirdi.

2 Saat Önce
2021-07-26 16:43:26
Ayçiçeği yağı fiyatı düşecek

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Güney ve Güneydoğu Anadolu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (GÜNYAĞDER) Başkan Yardımcısı Hasan Özkan, yazılı açıklamasında, Çukurova'da yağlık ayçiçeği hasadının sürdüğünü belirtti.

Bu yıl hem dünya hem ülke genelinde ayçiçeği üretiminde rekor hasat beklendiğini kaydeden Özkan, "Sezonun tüm üreticilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu yıl 1,8 milyon tonluk üretimle rekor kıracağız. Aynı şekilde dünyada da 59 milyon tonluk bir rekor üretim beklentisi var. Bu arz artışı, ayçiçeği yağı fiyatlarına düşüş olarak yansıyacak. Ayçiçeği yağında fiyat düşecek. Bu da tüketicinin ayçiçeğine daha uygun fiyatlarla ulaşmasını beraberinde getirecek." ifadelerini kullandı.

Özkan, geçen sezon Türkiye'nin 1 milyon tona yakın yağlık ayçiçeği ithal ettiğini, bu sezon ise 400 bin ton daha fazla ithalat beklendiğini belirterek, "Kalite ve lojistik maliyetleri dikkate alınarak oluşacak rakamlar, ayçiçeği yağı fiyatlarını düşürecek. Vatandaşlarımız daha uygun maliyetle sofralarında rafine ayçiçeği yağı tüketecek. Diğer taraftan düşen fiyatlar gıda enflasyonuna olumlu yönde katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş