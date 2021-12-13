Ayasofya eski Baş İmamı Boynukalın: Asgari ücretin 4000 TL veya üzeri olması temennimiz ve duamız

Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 'Asgari ücretin en az 4 bin lira olması veya üzeri olması temennimiz ve duamızdır' dedi.

Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla gündeme gelen Ayasofya Camii eski Baş İmamı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, son olarak asgari ücretle ilgili bir değerlendirmede bulundu. Asgari ücretin en az 4 bin lira olması gerektiğini ifade eden Boynukalın, "Duamız ve temennimiz bu yönde" dedi.

Asgari ücret toplantıları sürerken, eski Ayasofya Camii Baş İmamı Koynukalın, Twitter'dan şu değerlendirmeyi yaptı:

"Asgari ücretin 4000 TL veya üzeri olması temennimiz ve duamız. Çalışan insanımızın asli/temel ihtiyaçlarını (fıkıh diliyle "havaic-i asliye"sini) karşılayacak bir miktarın asgari ücret olması hedeflenmelidir. Çalışan, üreten, hak ve hukuka riayet eden bir toplum olmamız duasıyla.

Yakında yapılan kimi araştırmalarda bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin yaklaşık dört bin tl olduğu söyleniyor. Bunun fıkıhtaki 'havaic-i asliye' yani temel ihtiyaçlar kavramına yakın bir değer olduğu söylenebilir. Elbette bizimki sadece bir görüşten ibaret. İmkan varsa daha çok verilmesi bizi sadece sevindirir. Konuyla ilgili bilgi ve yetki sahibi olanlar, taraflar ve tüm ilgililer istişare ettikten sonra inşallah en uygun kararı verirler. Selam olsun hak ve adalete riayet edenlere ve sözü dinleyip en güzeline uyanlara..."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.