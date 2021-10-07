Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında Avusturya gelmektedir. Avusturya’da çalışmak veyahut Avusturya’da asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Avusturya’da asgari ücret ne kadar? Avusturya’da asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Avusturya’da saatlik çalışma ücreti ne kadar? Avusturya’da yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? Avusturya’da asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında Avusturya gelmektedir. Avusturya'da çalışmak veyahut Avusturya'da asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Avusturya'da asgari ücret ne kadar? Avusturya'da asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Avusturya'da saatlik çalışma ücreti ne kadar? Avusturya'da yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? Avusturya'da asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Hayat standartları birçok Avrupa ülkesine göre yüksek olan Avusturya, asgari ücret ile çalışan vatandaşlarına bu noktada ortalama bir maaş imkanı sunmaktadır. Ulusal Para Fonu tarafından açıklanan verilere göre Belçika, kişi başına satın alma gücü paritelerine göre 2020 itibari ile 13.sırada 55,406 değeri ile yer almaktadır. Diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça yüksek bir satın alma gücüne sahip olan Avusturya, Türkiye'den de daha yüksek bir alım gücüne sahiptir.

Avusturya'da 2021 itibari ile çeşitli asgari ücret ödeme sistemleri uygulanmaktadır. Bu sistemler şöyledir;

15 yaş üzeri-18 yaş altı çalışanlar için asgari ücret 5,2 Euro'dur.

18 yaş üzeri çalışanlar için asgari ücret 6 Euro'dur

Aylık bazda asgari ücret miktarı 1500 Euro olarak hesaplanmıştır.

Avusturya'da çalışma saatleri nasıldır?

Avusturya, birçok Avrupa ülkesi gibi ortalama bir çalışma saati uygulaması kullanmaktadır. Birçok kurumda haftalık çalışma saati 38,5-40 saat arasında yer almaktadır. Yapılan sözleşmeler neticesinde 40 saatten fazla çalışan işçilerin, çalıştıkları süreç mesai olarak kabul edilmektedir ve alınan ücret %50 oranında fazladır.

Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Avusturya'da ortalama maaş; 1882 €

Avusturya'da işçi maaşı; 1224 €

Avusturya'da garson maaşı; 1790 €

Avusturya'da inşaat ustası maaşı; 2064 €

Avusturya'da çocuk bakıcısı maaşı; 1200 €

Avusturya'da elektronik mühendisi maaşı; 4280 €

Avusturya'da mühendis maaşı; 4260 €

Avusturya'da avukat maaşı; 5500 €

Avusturya'da doktor maaşı; 7300 €

Avusturya'da hemşire maaşı; 3700 €

Avusturya'da dişçi maaşı; 8980 €

Avusturya'da İngilizce çevirmen maaşı; 2600 €

Avusturya'da mimar maaşı; 3670 €

Avusturya'da muhasebeci maaşı; 3080 €

Avusturya'da makine mühendisi maaşı; 3880 €

Avusturya'da öğretmen maaşı; 3150 €

Avusturya'da tesisatçı maaşı; 1970 €

Avusturya'da sekreter maaşı; 1810 €

Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar?

Avrupa ülkelerinde 2021 verilerine göre brüt asgari ücret miktarı şöyledir;

Lüksemburg 2202 Euro

İrlanda 1724 Euro

Hollanda 1685 Euro

Almanya 1614 Euro

Fransa 1555 Euro

İspanya 1108 Euro

Slovenya 1024 Euro

Malta 785 Euro

Portekiz 776 Euro

Yunanistan 758 Euro

Litvanya 642 Euro

Slovakya 623 Euro

Polonya 614 Euro

Estonya 584 Euro

Çekya 579 Euro

Hırvatistan 563 Euro

Letonya 500 Euro

Romanya 458 Euro

Macaristan 442 Euro

Türkiye 392 Euro

Bulgaristan 332 Euro

Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te asgari ücret uygulaması bulunmamaktadır.

Avusturya'da gıda fiyatları nasıl?

Ekmek; 0.85 €

Bir düzine yumurta; 3.06 €

Bir litre süt; 1.01 €

Peynir; 12.13 €

Elma; 2.13 €

Marul; 1.16 €

Patates; 1.46 €

Soğan; 1.54 €

Domates; 2.23 €

Bir şişe su; 2.06 €

1.5 litre su; 0.58 €

Avusturya'da ulaşım fiyatları nasıl?

Tek seferlik toplu taşıma bileti; 2.4 €

Aylık toplu taşıma kartı; 48 €

Taksi açılış ücreti; 3.8 €

1 km taksi ücreti; 1.3 €

1 litre benzin; 1.25 €

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.