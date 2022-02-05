Avrupa ülkelerinin 2022 yılı asgari ücretleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa ülkelerinde 2022 yılının ilk yarısında geçerli asgari ücretler açıklandı.

Brüt asgari ücret 2 bin 257 Euro ile en yüksek Lüksemburg'da. Bu ülkeyi İrlanda (bin 775), Hollanda (bin 725), Belçika (bin 658) ve Almanya (bin 621) takip ediyor.

En düşük brüt asgari ücret ise 248 Euro ile Arnavutluk'ta. Türkiye 328 Euro ile sondan 2. sırada yer alırken Bulgaristan 332 Euro ile sondan üçüncü sırada. Türkiye'nin komşusu Yunanistan'da ise asgari ücret 774 Euro oldu.

SATIN ALMA GÜCÜNDE SON DURUM

Eurostat asgari ücretin satın alma gücünde diğer ülkelerin 2022 verisini açıklamasına rağmen Türkiye'nin verisi henüz güncellenmedi. Diğer ülkelerde 2022 yılı; Türkiye'de ise 2021 yılının ikinci yarısındaki satın alma gücü dikkate alındığında Türkiye 25 ülke içinde 18. Sıraya gerilemiş durumda. Türkiye 2021 yılının ikinci döneminde 10. sırada yer alıyordu. Türkiye'nin verisinin güncellenmesi ile son durum ortaya çıkacak.

Asgari ücretin satın alma gücüne bakıldığında zirvede Lüksemburg ve Almanya var.

YÜZDE 50 ZAMMA RAĞMEN EURO BAZINDA 19 EURO DÜŞTÜ

Türkiye'de asgari ücrete 2022 başında lira bazında yaklaşık yüzde 50 zam gelmesine rağmen Euro bazında düşüş yaşandı. 2021 yılının ikinci yarısında 347 Euro olan brüt asgari ücret 2022'nin ilk yarısında 328 Euro'ya geriledi.

Kaynak: Euronews .