Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar?
Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Türkiye'nin asgari ücreti diğer ülkelerle kıyaslandığında karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Türkiye'nin son dönem asgari ücreti ne kadar?
2021-12-16 22:41:22
Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Türkiye'nin asgari ücreti diğer ülkelerle kıyaslandığında karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Türkiye'nin son dönem asgari ücreti ne kadar?
Bugün asgari ücretin 4.250 lira olarak belirlenmesinden sonra yükselen enflasyon karşısında bu artışın yeterli olup olamayacağı da tartışma konularından oldu.
Özellikle karşılaştırmalı örnekler ile Türkiye ile diğer ülkelerin asgari ücret ödemeleri ortaya konulmaya çalışılıyor.
Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar?
Peki Avrupa ülkelerinde hangi ülkelerde asgari ücret ne kadar işte o tablo:
1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Eurostat verilerine göre Avrupa Kıtası'ndaki bazı ülkelerin Euro cinsinden asgari ücretleri şöyle:
Lüksemburg : 2202 Euro
İrlanda : 1724 Euro
Hollanda : 1685 Euro
Belçika : 1626 Euro
Almanya : 1614 Euro
Fransa : 1555 Euro
İspanya : 1108 Euro
Slovenya : 1024 Euro
Malta : 785 Euro
Portekiz : 776 Euro
Yunanistan : 758 Euro
Litvanya : 642 Euro
Slovakya : 623 Euro
Polonya : 614 Euro
Estonya : 584 Euro
Çekya : 579 Euro
Hırvatistan : 563 Euro
Letonya : 500 Euro
Türkiye'nin yıllara göre ücret tablosu şöyle
Türkiye'deki asgari ücretin 2015-2022 dönemi fiyatlaması şöyle:
Yıl Brüt Asgari Ücret Net Asgari Ücret
2015- 1.273,50 TL- 949 TL
2016- 1.647,00 TL- 1.300 TL
2017- 1.777,50 TL -1.404 TL
2018- 2.029,50 TL- 1.603 TL
2019- 2.558,40 TL- 2.020 TL
2020- 2.943 TL -2.324 TL
2021- 3.577,50 TL- 2.825,90 TL
2022- 5.004 TL- 4.253 TL
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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