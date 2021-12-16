Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Türkiye'nin asgari ücreti diğer ülkelerle kıyaslandığında karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Türkiye'nin son dönem asgari ücreti ne kadar?

Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Türkiye'nin asgari ücreti diğer ülkelerle kıyaslandığında karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Türkiye'nin son dönem asgari ücreti ne kadar?

Bugün asgari ücretin 4.250 lira olarak belirlenmesinden sonra yükselen enflasyon karşısında bu artışın yeterli olup olamayacağı da tartışma konularından oldu.

Özellikle karşılaştırmalı örnekler ile Türkiye ile diğer ülkelerin asgari ücret ödemeleri ortaya konulmaya çalışılıyor.

Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar?

Peki Avrupa ülkelerinde hangi ülkelerde asgari ücret ne kadar işte o tablo:

1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Eurostat verilerine göre Avrupa Kıtası'ndaki bazı ülkelerin Euro cinsinden asgari ücretleri şöyle:

Lüksemburg : 2202 Euro

İrlanda : 1724 Euro

Hollanda : 1685 Euro

Belçika : 1626 Euro

Almanya : 1614 Euro

Fransa : 1555 Euro

İspanya : 1108 Euro

Slovenya : 1024 Euro

Malta : 785 Euro

Portekiz : 776 Euro

Yunanistan : 758 Euro

Litvanya : 642 Euro

Slovakya : 623 Euro

Polonya : 614 Euro

Estonya : 584 Euro

Çekya : 579 Euro

Hırvatistan : 563 Euro

Letonya : 500 Euro

Türkiye'nin yıllara göre ücret tablosu şöyle

Türkiye'deki asgari ücretin 2015-2022 dönemi fiyatlaması şöyle:

Yıl Brüt Asgari Ücret Net Asgari Ücret

2015- 1.273,50 TL- 949 TL

2016- 1.647,00 TL- 1.300 TL

2017- 1.777,50 TL -1.404 TL

2018- 2.029,50 TL- 1.603 TL

2019- 2.558,40 TL- 2.020 TL

2020- 2.943 TL -2.324 TL

2021- 3.577,50 TL- 2.825,90 TL

2022- 5.004 TL- 4.253 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.