'Avrupa Türkiye’nin 3 katı plastik atık ithal ediyor'

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün polimer atık ithalatındaki düzenleme hakkında konuştu.

Bloomberg HT'ye değerlendirmede bulunan Gülsün, “Atık ithalatı yasaklanmadı belli yüzdelerle yapılıyor, Türkiye geçtiğimiz yıl 650 bin ton atık ithalatı yaparken, Avrupa bunun 3 katını ithal etti. Kendi endüstrisinde hammadde olarak kullanıyor” dedi.

Gülsün polimer atık ithalatındaki yeni düzenleme hakkında şunlar söyledi:

Polimer atıklar, plastik atıklar ile çöp ithalatı çok farklı konular. Çöp ithalatı ülkemiz dünyanın da büyük kısmında yasak olan bir şey. Polimer atıklar birer emtia. Türkiye emtia yönünden kaynaklarının çok yeterli olduğunu söyleyemiyoruz. Türkiye dünyanın en büyük demir çelik atık imalatçısı ama aynı zamanda onlardan geri kazanılmış ürünlerde çok net ihracatçı. Türkiye'de doğal kaynakların yetersizliğinden dolayı, zamanında petro kimya yatırımlarının da üzerine yenilerini koyamamamız fakat gelişen sanayinin de ihtiyaç duyduğu bu hammaddelerdeki talep artışı sanayinin geri kazanım sektöründeki yatırımları ile beraber değerlendirdiğimizde yeterli hammadde yok. Ama mamül ihtiyacında kapasite artışı söz konusu.

Kamuoyundaki yanlış algı

Geleneksel malzemeler demir çelik gibi polimerlerde hayatın içine hızla yayılınca, ciddi bir hammadde kaynak ihtiyacı doğdu. Bunu da birincil malzeme ile karşılamanın bedeli ağırdı. Döngüsel ekonomi ile birlikte kaynakları etkin kullanıp ihtiyacını geri kazanmada ciddi bir potansiyel oluştu. Türkiye'de de bu potansiyele ciddi yatırım oluştu. Atık ithalatı yasaklanmadı belli yüzdelerle yapılıyordu. Türkiye'de kaynağında ayrışma başarılı şekilde uygulanamıyordu. Kamuoyunda yanlış bir şey oluştu sanki sadece Türkiye ithal ediyor gibi ama Türkiye geçtiğimiz yıl 650 bin ton atık ithalatı yaparken, Avrupa bunun 3 katını ithal etti. Kendi endüstrisinde hammadde olarak kullanıyor.

"İstihdam toparlanacak"

Mayıs ayı işsizlik rakamlar hakkında da değerlendirme de bulunan Gülsün, ”Haziran ayı ile birlikte istihdam desteği ile ilgili işten çıkarma engeli de ortadan kalkacak, önümüzdeki dönem o veriyi de görmemiz gerekecek. Rakamlardaki değişme yüzde 0,6'lik bir değişim var. Sonbaharla birlikte istihdamdaki yüzde 13-13,5'lara çıkan iş gücündeki azalım, hızlıca toparlayacağını, yüzde 10'lara çekileceğini tahmin ediyorum” dedi.

Bloomberg

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.