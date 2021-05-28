Avrupa'nın en yüksek binası Lakhta Center'a 4 ödül

Rönesans İnşaat tarafından inşa edilen, 'Avrupa'nın en yüksek binası' Lakhta Center, prestijli ödül programı CTBUH (Council on Tall Buildings and Urban Habitat/Yüksek Yapılar ve Şehir Alanı Konseyi) Awards 2021'de 4 ödül birden kazandı.

Rönesans Holding grup şirketi Rönesans İnşaat tarafından inşa edilen, 462 metre yüksekliğiyle 'Avrupa'nın en yüksek binası' Lakhta Center, prestijli ödül programı CTBUH (Council on Tall Buildings and Urban Habitat/Yüksek Yapılar ve Şehir Alanı Konseyi) Awards 2021'de 4 ödül birden kazandı.

Rönesans Holding'den yapılan açıklamaya göre, yüksek yapılar ve kentsel gelişim alanında ana uluslararası ödül olan CTBUH Awards 2021 sonuçları duyuruldu.

Yarışmada Rönesans İnşaat tarafından Rusya'nın St. Petersburg kentinde inşa edilen Lakhta Center, 4 kategoride ödül aldı. 462 metre yüksekliğiyle dikkati çeken gökdelen, uluslararası jüri tarafından 'Yüksek Katlı Binaların Cepheleri' kategorisinde en iyi proje olarak seçildi. Konferans katılımcılarının genel oylama sonuçlarına göre ise 'Avrupa'nın En İyi Yüksek Binası', 'Yüksek Binaların İnşası' ve '400 Metreden Yüksek En İyi Bina' ödüllerini kazandı.

İki aşamada gerçekleşen ödül programının ilk etabını kazanan projeler, son aşama olan 18-19 Mayıs'ta çevrim içi olarak gerçekleşen finalde yarışmaya hak kazandı. Şikago'da gerçekleştirilen finalde son 2 yılda inşa edilen 160'tan fazla proje yarıştı.

Lakhta Center, yarışmada 4 birincilik elde etti. Kazananlar, dünyanın önde gelen mimarları, şehir planlamacıları ve yüksek binaların tasarımı, yapımı ve işletilmesinde görev yapan uzmanların yer aldığı bir jüri tarafından seçildi. Konferansa katılan sektörün kanaat önderleri, projeler arasında yapılan genel oylamada favorilerini belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lakhta Center konseptini geliştiren mimar Tony Kettle, 'Lakhta Center, tasarımı ve inşası çok zor koşullarda gerçekleştirilen eşsiz bir bina. Binanın zarif cephesinin oluşturduğu hareket yanılsaması, enerjiyi tüm biçimleriyle bünyesinde barındırıyor. Zarif bir sivri uçla taçlandırılan yenilikçi ve enerji verimliliği yüksek gökdelen, şimdiden şehrin simgesi haline geldi. Tam 5 kategoride adaylığımızla önde başladığımız bu prestijli yarışı, 4 ödül alarak tamamladık. Sonuçtan oldukça mutluyuz.' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.