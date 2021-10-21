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TIMETURK / EKONOMİ / Avrupa'nın en pahalı elektriği Almanya ve Romanya'da, Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa'nın en pahalı elektriği Almanya ve Romanya'da, Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa genelinde tüketici elektrik fiyatları satın alma gücü paritesine göre en yüksek Romanya ve Almanya'da olurken en düşük Hollanda ve Finlandiya'da oldu. Türkiye ise konutlardaki elektrik maliyetleri açısından Polonya ve İspanya'nın ardından Avrupa'da en pahalı ülke konumunda.

3 Saat Önce
2021-10-21 14:43:08
Avrupa'nın en pahalı elektriği Almanya ve Romanya'da, Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında Euro bazında elektriği en pahalı tüketen ülkeler 100 kilowattsaat başına 31,9 euro ile Almanya, 29 euro ile Danimarka, 27 euro ile Belçika oldu.

En ucuz tüketen ülkeler 10 euro ile Macaristan, 10,2 euro ile Bulgaristan ve 12,8 euro ile Malta. Türkiye'de ise 100 kilowattsaat elektriğin ortalama maliyeti 8,34 euro oldu.

Yılın ilk altı ayında tüketici elektrik fiyatları 2020'nin ilk yarısına göre hafif bir artış gösterirken doğal gaz fiyatları ise azaldı. Yıl başından beri toptan enerji fiyatlarındaki artışlar ise henüz tüketici tarafına yansımadı.

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Eurostat'ın AB üyesi olan ve olmayan 40 ülkeden derlediği verilere göre geçen yılın ilk yarısında elektrik fiyatlarındaki en fazla artış Slovenya (%15), Polonya (%8) ve Romanya'da (%7) görüldü.

Öte yandan Hollanda (%-10), Kıbrıs (%-7) ve Litvanya (%-6) elektrik fiyatları en fazla düşen ülkeler oldu. Bu düşüşlerdeki en büyük etkenler vergilerdeki azalma ve desteklerin artırılması oldu.

Avrupa genelinde elektrik faturalarındaki ortalama vergi ve masraf oranı yüzde 39 oldu. Danimarka'da elektrik faturalarındaki KDV ve diğer vergilerin oranı yüzde 60'ın üzerine çıkarken Türkiye'de yüzde 20 civarında oldu.

Bu yılın ilk yarısında doğal gaz fiyatları Avrupa Birliği'ne üye 20 ülkede 2020 yılının aynı dönemine göre geriledi. En fazla düşüş Litvanya (%-23), Slovakya (%-10) ve Polonya'da (%-9) yaşandı.

Öte yandan Danimarka'da yüzde 19, Almanya'da yüzde 8 ve Lüksemburg'da yüzde 6 yükseldi.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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