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TIMETURK / EKONOMİ / Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'den ''kripto para'' itirafı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'den ''kripto para'' itirafı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, 80 merkez bankasının dijital paraları araştırdığını ifade etti.

3 Saat Önce
2021-07-11 17:53:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'den ''kripto para'' itirafı

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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, sık sık kripto para sektörü karşıtı açıklamaları ile tanınıyor.

Daha önce de IMF Başkanı olarak görev aldığı anlarda kripto paraların risklerine karşı uyarılarda bulunan Lagarde, şu an ise dijital paraları kapsayan şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.

Lagarade, şu an en az 80 merkez bankasının dijital para birimlerini incelediğini ifade ederek Avrupa Merkez Bankası'nın da bu furyaya katıldığını vurguladı.

Lagarade, salı günü yaptığı açıklamasında ise bunun aslında bir görev olduğunu düşündüklerini vurguladı ve ekledi:

“Biz aslında tüketicilerin yararına olacak dijital para birimlerini piyasaya sürmenin bizim için bir görev olduğunu düşünüyoruz. Peki bunlar nasıl olacak? Bunlar banknotlar gibi kullanılabilir mi? Bunların banknotlar gibi kullanılacağını düşünmüyorum çünkü bunların banknotlarda olmayan anonimliğe sahip olacağı söylenebilir.”

Lagarde bu açıklaması ile aslında Avrupa'nın şimdiden dijital para çalışmaları konusunda bazı adımlar attığını vurguladı. Tüketicilerle şu an için görüşmelerin devam ettiğini ve tüketicilerin özellikle gizliliklerinin korunmasını istediğini ifade eden Lagarde, anonimliğin risklerinin de olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası tabanlı dijital para çalışmaları 2014 yılında Çin'in attığı adımla başladı ve şu an için birçok merkez bankası benzer adımlar atmaya çalışıyor.

ABD ve Avrupa bunlara ilk başta karşı çıksa da Çin'in rekabeti durumu değiştirdi ve artık birçok ülke bu konuda öne geçmeye çalışmakta.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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