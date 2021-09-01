Avrupa Merkez Bankası: Aşırı hızlı enflasyon riski var

Avrupa Merkez Bankası yetkilileri arasında şahin görüşleriyle bilinen Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, AMB'nin aşırı hızlı enflasyon riskini göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası'nda (AMB) varlık alımları konusunda şahin görüşleri olan yetkililerin açıklamaları devam ediyor.

Bloomberg'in haberine göre Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, AMB yetkililerinin aşırı hızlı enflasyon riskini göz ardı etmemesi gerektiğini ifade etti.

Weidmann, “Fiyatların görünümüne ilişkin riskleri izlememiz gerek. Bana göre yukarı yönlü riskler ağır basıyor. Destekleyici para politikası uygun görünmeye devam ediyor. Ama çok hızlı enflasyon riskini göz ardı edemeyiz” diye konuştu.

Weidmann esnek bir para politikasının hala gerekli olduğunu ancak olağanüstü durum geçtiğinde pandemi acil alım programı kapsamındaki alımların azaltılması gerektiğini söyledi.

Weidmann tedarik zincirinde yaşanan kısıtların üreticiler ve hane halkları için maliyetleri yükselttiğine işaret etti. Şahin yetkili bu faktörlerin daha yüksek enflasyon beklentilerine ve ücretlerde yükselişe yol açması durumunda enflasyonun daha kalıcı bir temelde hızlanabileceğini belirtti.

Avrupa'da şahin sesler yükseliyor

Geçen hafta Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell'ın varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl başlanmasının uygun olabileceği yönündeki mesajlarının ardından AMB yetkililerinden de birbirini izleyen açıklamalar gelmişti.

Hafta başında Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau yetkililerin önümüzdeki hafta pandemi acil alım programı dahilindeki alımların hızına ilişkin karar verdiklerinde daha olumlu finansman koşullarını dikkate alması gerektiğini ifade ederek söz konusu alımlarda yavaşlamanın masada olduğu yönünde sinyaller verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.