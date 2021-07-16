Avrupa ekonomisinde İrlanda çatlağı

G20 ve OECD, çok uluslu şirketleri daha fazla vergilendirmeye yönelik bir reformu kabul ederken İrlanda vergiyi reddetmekte ısrar ediyor

İrlanda hükümeti ile AB arasında vergi konusunda devam eden tartışmalar sürerken Dublin yönetimi çok uluslu şirketlere yönelik vergilendirmede ayak diremekte kararlı.İrlanda ülkenin ulusal güvenliğine müdahelede bulunulduğu gerekçesiyle AB'ye itirazda bulunmayı planlıyor.İrlanda'da standart kurumlar vergisi oranı ise yüzde 12.5 ama Avrupa Komisyonu geçtiğimiz yaz içerisinde, İrlanda'nın çok uluslu işletmelerden daha az vergi ödemesine imkan sağlayarak, vergi oranının yüzde 1'e kadar inmesine müsaade ettiğini açıklamıştı.

Çokuluslu çıkmaz

İrlanda Maliye Bakanlığı yaptığı sert açıklamada Avrupa Komisyonu'nun "ilgili bilgileri ve İrlanda yasalarını yanlış anlamış olduğunu" bildirdi. Açıklamada İrlanda'nın Apple'a herhangi bir vergi iyiliğinde bulunmadığı ve hiçbir devlet yardımı sağlanmadığı açıklamıştı.

İrlanda, çok uluslu şirketlere yönelik küresel vergilendirme planına sert bir şekilde karşı çıktı ve G20 ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 132 ülkesi tarafından onaylanan metni imzalamayı reddetti.

Maliye Bakanı Paschal Donohoe İrlanda kanalına verdiği demeçte, %12,5'lik avantajlı kurumlar vergisi oranıyla büyüyen ülke, "projeleri olduğu gibi desteklemeyecek" değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcıları etkilermiş!

Bakan Donohoe, anlaşmanın içeriğine dair açıklamasında "Miktar için masada olan, İrlanda'nın yer alamayacağı bir anlaşmadır" yorumunu yaparken yüzde 12,5'lik oranın "on yıllardır ekonomi politikalarının temel bir unsuru olduğunu" hatırlattı. Ülke faiz oranını yükseltirse, İrlanda'ya yatırım yapan şirketler için "sorunlar" yaratacağını da ekliyor.

"Kanun kaçağı olmak istemiyoruz"

Sözkonusu vergi sistemi, pandemi sırasında karları yükselen bir dizi Amerikan şirketi, teknoloji ve ilaç devinin Avrupa genel merkezine ev sahipliği yapmasına izin verdi. Düzenlemeye dair açıklamalar arasında başkent Dublin'in uluslararası sahnede "parya" bir devlet olma korkusuyla bu orandan feragat etmeyi planladığı da yer alıyor.

Bir hükümet kaynağı The Irish Daily'ye verdiği demeçte, "İrlanda, küçük ülkelerin rekabet avantajlarını korumak için haklarını savunmaya devam edecek, ancak uluslararası vergilendirme konusunda bir kanun kaçağı olmak istemiyoruz" dedi.

Macaristan ve Estonya da huzursuz

G20 maliye bakanları bu vergi reformu projesini Cumartesi günü onayladı ve "devrimci"bir düzenleme olarak kabul edildi. En büyük uluslararası şirketlerin kârlarına en az %15 oranında bir dünya vergisi getirmeyi ve bu şirketlere vergilendirme haklarını daha adil bir şekilde dağıtmayı planlıyor. Bu reformun ayrıntıları ayarlamak için, OECD çerçevesinde Ekim ayına kadar müzakere edilmesi sözkonusu ve takvimde 2023 yılı mevcut.İrlanda dışında, Macaristan ve Estonya isteksizliklerini dile getiren Avrupa Birliği'nin diğer üyeleri. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Salı günü yaptığı açıklamada, bu üç ülkenin sonunda anlaşmaya katılacağından emin olduğunu söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.