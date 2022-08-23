Avrupa ekonomisinde alarm zilleri çalıyor! Avrupalı zorda

Avrupa ekonomisi makro ve mikro ölçekte SOS veriyor. Başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde çalışanlar iş bıraktı. Enflasyonla mücadelede başarısız olan Fransa’da Carrefour, yüz üründe yıl sonuna kadar fiyat sabitlemesine gidiyor. Almanya ve İtalya’da ise otomobil yedek parça, kimyasal ve çelik gibi enerji yoğun sektörler artan enerji fiyatları karşısında iki seçeneği tartışıyor: Üretimi kısmak ya da fabrikaları enerjinin daha az maliyetli olduğu ülkelere taşımak.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Avrupa'da yükselen enflasyon karşısında ezilen işçiler, kendilerine teklif edilen düşük ücretler karşısında greve gitme kararı aldı. Başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde çalışanlar iş bıraktı. İngiltere'nin en büyük konteyner limanı olan Felixstowe'da işçiler, 30 yıldır ilk kez greve gitti. Limanda görev yapan sendika üyesi yaklaşık bin 900 işçinin 8 günlük grevinde ikinci gün geride kaldı. İşçiler, enflasyon oranının altında olduğunu söyledikleri yüzde 7 zammı reddetmişti. Ülkenin en yoğun limanı olan Felixstowe'da yaklaşık 2 bin 550 kişi çalışıyor ve İngiltere konteyner ticaretinin yarısı buradan gerçekleştiriliyor.

Temizlik işçileri bile grevde

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da da temizlik işçilerinin daha iyi maaş talebiyle başlattığı 12 günlük grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu. Dünyaca ünlü görsel sanat festivali ‘Edinburgh Fringe' sırasında alınan grev kararı nedeniyle başkentte çok sayıda sokak ve meydanda çöp konteynerleri dolup taştı. İşçi sendikaları GMB ve Unite'ın maaşlarda yüzde 2 ve 3,5 artış teklifini reddetmesinin ardından Edinburgh Konseyi yüzde 5 oranında yeni artış teklifinde bulundu. Sendikaların, beşinci gününe giren grevde son artış teklifini kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Temizlik işçilerinin başlattığı grevin 30 Ağustos'a kadar süreceği öngörülüyor.

Yüzlerce uçuş iptal!

İspanya'da Ryanair ve Easyjet hava yollarındaki grevler devam ederken, iş bırakma eylemleri çok sayıda uçuşun iptaline ve rötarlara neden oldu. İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair'in İspanya'daki kabin personeli çalışanları, toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine, 8 Ağustos'tan bu yana hafta içini kapsayacak şekilde; İsviçre merkezli Easyjet hava yolu şirketinin pilotları da 12 Ağustos'tan bu yana sadece hafta sonları grev yapıyor. Ryanair çalışanlarının pazartesi-perşembe günleri arasında yaptığı grevler, iptal ve rötarlardan dolayı İspanya'da aktif olduğu 10 havaalanındaki yolculara zor anlar yaşatıyor. Ryanair kabin çalışanları, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde grevlerini 7 Ocak 2023'e kadar sürdürecek. Diğer yandan Easyjet pilotlarının ilk olarak 12-14 Ağustos'ta, ardından 19-21 Ağustos'ta gittiği grevin etkisiyle 74 uçuş iptal edildi. Maaşlarının Kovid-19 salgını öncesindeki seviyeye geri gelmesini isteyen pilotlar, gelecek hafta sonu da greve devam edecek. Ayrıca, İspanyol hava yolları şirketi Iberia Express'in kabin çalışanları, maaş artışı taleplerinde anlaşma sağlanamamasından dolayı 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde greve gideceğini duyurdu. Hava yolu şirketlerindeki grevlere, maaşlarının düşürülmesini kabul etmeyen Lufthansa ve British Airways'in çalışanlarının da eklenmesi bekleniyor.

Enflasyon halkı zorlayınca Carrefour, Fransa'da 100 üründe fiyat donduracak

Fransız perakendeci Carrefour'den yapılan açıklamada, Fransa'da halkın başta enerji ve gıda fiyatlarıyla yükselen enflasyonla mücadele etmesine yardımcı olmak için gıda, sağlık ve giyim ürünleri dahil olmak üzere 100 ürünün fiyatlarını 30 Kasım'a kadar dondurulacağı belirtildi. Fransa'nın uluslararası market zinciri Carrefour, Fransız halkının Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselen enflasyonla mücadele etmesine yardımcı olmak için 100 üründe “fiyat dondurma” kararı aldığını açıkladı.

Fransız perakendeci Carrefour'den yapılan açıklamada, Fransa'da halkın başta enerji ve gıda fiyatlarıyla yükselen enflasyonla mücadele etmesine yardımcı olmak için gıda, sağlık ve giyim ürünleri dahil olmak üzere 100 ürünün fiyatlarını 30 Kasım'a kadar dondurulacağı belirtildi. Fransız petrol şirketi Total Energies, ülkede petrol istasyonlarında 1 Eylül'den yıl sonuna kadar akaryakıt fiyatlarını düşüreceğini duyurmuştu. Fransız konteyner nakliye şirketi CMA CGM de Asya'dan Fransa'ya konteyner nakliye ücretlerinde 750 euro indirim yapacağını açıklamıştı.

Fabrikalar Almanya'dan taşınıyor!

Almanya ve İtalya'da, otomobil yedek parça, kimyasal ve çelik gibi enerji yoğun sektörler artan enerji fiyatları karşısında iki seçeneği tartışıyor. Üretimi kısmak ya da fabrikaları enerjinin daha az maliyetli olduğu ülkelere taşımak. Almanya'da sadece son 2 ayda enerji fiyatları katlanıp megawatt saati 540 avro seviyesine ulaştı. Bu fiyat iki yıl önce 40 avro seviyesindeydi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte artan enerji fiyatları ve Rus gazına yönelik alternatif arayışları, Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'yı şalteri indirme noktasına taşıdı. Almanya'da enerji yoğun sektörler arasında yer alan otomobil yedek parça, kimyasal ve çelik endüstrileri, zirve yapan enerji maliyetleri sonrasında üretimi sürdürmekte zorluk yaşamaya başladı. Sadece son iki ayda Almanya'da enerji ve gaz fiyatlarının ikiye katlayarak megawatt saatinin 540 avro seviyesine ulaştığı belirtildi. Bu fiyat yalnızca iki yıl önce 40 avro seviyesindeydi. İtalya'da da kimi sanayi şirketleri tasarruf amacıyla üretimi azaltma yoluna gitti. Sektör yetkilileri enerji fiyatlarının bu seviyelerde devam etmesi halinde, firmaların Avrupa dışında çözüm arayışına girebileceğini kaydetti.

Sanayi ülkeden kaçabilir

Bloomberg'e konuşan, otomotiv, havacılık ve elektrikli ev aletleri için silikon parçalar üreten Almanya merkezli BIW Isolierstoffe adlı şirketin CEO'su Ralf Stoffels, sıkıntıyı, “Buradaki enerji enflasyonu herhangi bir yerdekinden daha dramatik” sözleriyle belirtiyor. Stoffels, enerji fiyatlarının mevcut düzeyde seyretmesi halinde, “Alman ekonomisi kademeli olarak sanayisinde kayıp yaşayabilir” sözleriyle bazı endüstrilerin ülke dışına çıkabileceği uyarısında bulundu.

Rekabette gerileme endişesi

Dünyanın en büyük ikinci kimyasal üreticisi Evonik Endüstrisinin sözcüsü Matthias Ruch da Almanya'daki durumu, “Uluslararası rekabet halinde olan pek çok enerji yoğun sektör için fiyatlar ağır bir maliyet oluşturuyor” vurgusuyla anlatıyor.

Ekonomik veriler de Almanya'da üretim hızında yavaşlamanın yaşandığını gösteriyor. IMF'nin açıklamasına göre, Rus gazına bağımlılığı nedeniyle, bu yıl Almanya'nın G7 ülkeleri arasında en kötü ekonomik performansa imza atacak ülke olacağı kaydedildi.

Tasarruf için üretimi azaltıyorlar

Avrupa'nın bir başka endüstri devi İtalya'da da durum farklı değil. Reuters'in haberine göre İtalya'da çoğu fabrika artan enerji maliyetleri nedeniyle üretimi azaltma ya da durdurma noktasına geldi. Ekolojik Geçiş Bakanlığından yapılan açıklamada, halihazırda, enerji yoğun sektörlerden, tüm sanayi sektörleri, cam ve konserve endüstrisinin aldıkları kararlar ile enerji tasarrufu ve üretim kısıtlamasına gittiği belirtildi. Yetkililer mevcut kararların büyük sosyal maliyetlere neden olacağını da açıkladı. İtalya, Rusya'ya olan gaz bağımlılığını farklı kaynaklarla azaltmış olsa da, artan enerji fiyatlarına engel olamadı.

Doğalgaz fiyatı Bir haftada yüzde 28 arttı

Enerji krizinin pençesindeki Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 28,6 yükseldi. Fiyat artışında, Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde askıya alınacağının açıklanması etkili oldu. Avrupa'da 15 Ağustos Pazartesi günü kapanışta 220,11 Euro'dan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 28,6 artışla 283,20 Euro'ya yükseldi. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 266,75 Euro'dan işleme açıldı. Doğalgazın geçen hafta pazartesi günü 220,11 Euro'dan kapanan megavatsaat fiyatı, bugün saat 11.50'de 283,20 Euro'ya çıktı. Böylece, doğalgazın megavatsaat fiyatı bir haftada yüzde 28,6 arttı.

BMW'de bile acil önlem tedbirleri devrede

BMW, Aurubis ve Suedzucker gibi sektörlerinin önde gelen şirketlerinin de olası gaz kesintilerine karşı acil önlem tedbirlerini yürürlüğe koymaya başladığı belirtiliyor. Delkeskamp Verpackungswerke adlı ambalaj sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin ise yüksek enerji maliyetleri nedeniyle bir fabrikasını kapatmak zorunda kaldığı belirtildi. .