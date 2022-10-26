Avrupa'dan Türkiye'ye övgü

Avrupa Birliği’nden Türkiye’nin arabuluculuğunda açılan tahıl koridoruna övgü geldi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun tarımdan sorumlu üyesi, tahıl koridorunun 1 sene daha uzatılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Avrupa Birliği-Türiye Dostluk Grubu, ortak "gıda krizi konferansı" düzenledi. AB Komisyonu'nun tarımdan sorumlu üyesi Janusz Wojciechowski konferansın konuğuydu. Wojciechowski, Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan tahıl koridoruna değindi. Koridorun, gıda güvenliği için önemine vurgu yaptı. Wojciechowski, gıda güvenliğinin kritik olduğunu söyledi. Ukrayna'daki savaşın etkisinin dünyada hissedildiğini ve Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaşmasını büyük başarı şeklinde niteledi. Türkiye ve BM'nin öncülüğünde yapılan gıda koridorunu hatırlattı ve 20 milyon ton tarım ürününün sevk edildiğini söyledi. "Karadeniz girişimi küresel gıda güvenliği için çok önemli" dedi.

Toplantıya Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov da katıldı. Tahıl koridorunun süresinin dolmaya yaklaştığını hatırlattı ve anlaşmanın birkaç ay değil, 1 sene daha uzatılması gerektiğini söyledi. Ukrayna'nın tahıl ihracatına devam ettiğine vurgu yaparak, ihracatın yüzde 60'ının Asya ve Afrika'ya gönderildiğinin altını çizdi ve Türkiye ile BM yetkilileriyle müzakerelerin sürdüğünü aktardı.

CNNTürk .