Avrupa’da gaz fiyatları zirve yaptı

Bu yıl çok sıcak geçen yaz mevsimi nedeniyle düşük düzeyde tutulan stoklar ve yeşil enerjinin yükselişi küresel gaz fiyatlarına kışa girmeden zirve yaptırdı

Kuzey yarımkürede sıcak bir yaz mevsiminin önemli pazarlarda stokları düşük tutması ve yeşil enerjinin yeni bölgelerde yükselişe geçmesi nedeniyle gaz fiyatlarının bu kış rekor kırması bekleniyor.

Traderlar, ortalama kış fiyatlarının geçen yılın zirvelerini geçeceğinden emin görünüyorlar. Hatta şimdiden Kuzey Asya'da LNG yüzde 200'den fazla yükselmiş durumda.

Avrupa doğal gaz fiyatları da yükseldi; Norveç'teki yaz bakım kesintileri, düşük LNG arzı, yüksek karbon fiyatları ve düşük gaz stokları nedeniyle Hollanda TTF merkezindeki fiyatlar geçen ay yüzde 32 artarak rekor seviyelere yükseldi. Avrupa'daki gaz depolama kapasitesinin geçen yılla kıyaslandığında şu anda yaklaşık yüzde 50 ila yüzde 60 dolu olduğu belirtiliyor.

Rystad Energy gaz ve enerji piyasaları başkan yardımcısı Xi Nan, dünyanın en büyük iki LNG ithalatçısı Japonya ve Çin'e ev sahipliği yapan Doğu Asya'nın 2021'in ilk yedi ayında, 2020'deki aynı döneme göre 18 milyon ton daha fazla sevkiyat yaptığını belirtirken "Sıcaklık bu yaz ana itici güç oldu ve ayrıca JKTC (Japonya, Kore, Tayvan ve Çin) ekonomilerindeki yeşil enerji baskısı oldu" yorumunu yaptı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.