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TIMETURK / EKONOMİ / Avrupa'da elektrik fiyatları rekor kırdı

Avrupa'da elektrik fiyatları rekor kırdı

Avrupa elektrik fiyatları göstergesi, doğalgaz ve karbon emisyon izin fiyatlarındaki artışla beraber 2008'deki seviyeleri aşarak yeni bir rekor kırdı.

39 Dakika Önce
2021-09-06 18:02:16
Avrupa'da elektrik fiyatları rekor kırdı

Avrupa elektrik fiyatları göstergesi olan Almanya-Avusturya elektrik fiyatları, doğalgaz ve karbon emisyon izinlerindeki fiyat artışı sonrasında finansal kriz zamanında ulaştığı seviyeyi aşarak yeni bir rekor kırdı. Citigroup ise Avrupa'da elektrik faturalarının yüzde 20 civarında yükselebileceğini belirtiyor.

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Salgının ağır döneminin ardından küresel enerji talebindeki artış ve doğalgaz piyasasındaki tedarik sıkıntıları elektrik üretim maliyetlerinin yükselmesine neden oldu. Sıcak havalar ve rüzgarların hızındaki düşüş yenilenebilir enerji üretimini de sınırlarken kömür fiyatları artan talep ile Avrupa'da bu yıl yüzde 80'den fazla yükseliş kaydetti.

Avrupa'da karbon izinlerinin fiyatı 2020'nin Ağustos ayından bu yana 2 katından fazla artarak 62,50 euro olurken Avrupa'da gösterge gaz fiyatları (TTF) 7 kattan fazla artış gösterdi. Doğalgaz fiyatlarının artması kömürden elektrik üretimini artırırken Avrupa'daki karbon izin kontratlarının da fiyatını yukarı taşıyor.

Enerji santralleri için yakıt fiyatları artarken doğalgaz fiyatlarındaki yükselişin kömürü geride bırakmasıyla görece temiz enerji kaynaklarıyla çalışan santrallerin kâr marjları düşmüştü. Bunun yanı sıra Almanya'da dördüncü çeyrek için enerji fiyatlarının rekor yüksek seviyede işlem görmesi elektrik üretimi için kömür kullanımını daha cazip hale getirmişti.

İsveçli Jamtkraft enerji şirketinin baş analisti Arne Bergvik konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Kömür geri dönüyor. Doğalgaz fiyatları kışa sakin başlamalı ki artış biraz olsun yavaşlasın” demişti.

Bloomberg'in modeline göre, Almanya'da kömür kullanan elektrik santrallerinin dördüncü çeyrek operasyon marjı megawatt-saat başına 3 euro civarındayken doğalgaz kullanan elektrik santrallerinin marjı megawatt-saat başına 12 euro kayba işaret ediyor.

Doğalgazdaki maliyet baskısından dolayı kömürden elektrik üretimine talebin artmasıyla Avrupa'da kömür fiyatları da sene başından bu yana ciddi yükseliş kaydetti. Avrupa'da kömür fiyatları bu yıl yüzde 80'den fazla yükselerek ton başına 120 dolara ulaşırken 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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