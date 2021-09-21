Avrupa'da doğalgaz sıkıntısı; Rusya'ya çağrı yapıldı!

Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarik etmek için daha fazla çabalayabileceğini ve güvenilir bir tedarikçi olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), doğalgaz fiyatlarında yaşanan yükselişin yenilenebilir enerjiye geçişten kaynaklanmadığını ve Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz sağlamak için daha fazla çabalayabileceğini söyledi.

Rusya'nın güvenilir bir tedarikçi olduğunu göstermesi gerektiğini belirten UEA, Avrupa'daki doğalgaz piyasasının daha fazla baskıyla karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Rusya'nın Ukrayna üzerinden tedariki azaltması ve Kuzey Akım 2'nin inşaat süreciyle ilgili gelişmelerle Eylül 2020'den bu yana neredeyse 4 katına çıkarken kışın yaklaşmasıyla beraber rezerv seviyesi salgın öncesine göre düşük kalan doğalgaz depolarının da doldurulması fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırmıştı.

Independent Commodity Intelligence Service'in (ICIS) verilerine göre, Rusya'nın Yamal boru hattıyla Belarus, Polonya ve Almanya'ya aktardığı doğalgaz miktarı Ağustos ayında günlük 20 milyon metreküpe kadar geriledi. Boru hattından normalde aktarılan doğalgaz miktarı günlük 81 milyon metreküp civarında bulunuyordu.

ICIS Avrupa Gaz Analisti Tom Marzec-Manser ise Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz aktarımını azaltarak Kuzey Akım 2'nin gerekliliğini vurgulamak isteyebileceğini söylüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Rusya'nın boru hattını siyasi bir ‘silah' olarak kullanması halinde daha fazla yaptırımla karşılaşabileceğini vurgulamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov 6 Eylül'de yaptığı açıklamada Kuzey Akım 2 boru hattının inşaatının bittiğini yıl sonundan önce hattın operasyonel hale geleceğini söyledi. Boru hattının operasyonel hale gelmesiyle birlikte Avrupa'ya doğalgaz tedarikinin artması ve kışın doğalgaz fiyatlarının gerileyebileceği ya da fiyatlardaki yükselişin durdurulabileceği düşünülüyor.

Kuzey Akım 2 tamamlandı

Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyordu.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Projeye karşı çıkan ülkeler, Kuzey Akım 2'nin Avrupa ülkelerinin Rusya'ya bağımlılığını artırmaya çalıştığını savunuyor.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.