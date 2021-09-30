DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Almanya'da meclis başkanlığı için gözler Aydan Özoğuz'da
Başkan Büyükkılıç, 10 milyon TL yatırım yapılan Yeraltı Çarşısı'nda incelemede bulundu, esnafı ziyaret etti
TÜİK açıkladı: 6 ayda elektrikte yüzde 11,7, doğalgazda yüzde 5,3 artış
İngiltere’de konut fiyatlarında yüzde 10 artış
Analist Davis: “Bu 5 altcoin Ekim ayında sert yükselecek”
96 yaşındaki Nazi sanığı davadan önce kayboldu
Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında rekor
Kira kavgası büyüyor
Kim Jong-un'dan Güney Kore'ye yeşil ışık
Hamilelikte hangi ayda hangi besin yenmeli?
Borç yapılandırma saat kaçta bitiyor? 2021 SGK, vergi, KYK borç yapılandırma kaça kadar yapılabilir?
‘Beyin yiyen amip’ paniği
Soya sosunu evde hazırlayabilirsiniz
Erdoğan'dan ABD'ye: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı
Çin’de Evergrande depremi: Milyonlarca yatırımcı zor durumda

TIMETURK / EKONOMİ / Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında rekor

Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında rekor

Avrupa'da vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 92,5 avroya yükselerek rekor tazeledi.

52 Dakika Önce
2021-09-30 13:51:47
Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında rekor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtların gevşetilmeye başlaması, aşırı sıcak ve soğuk hava nedeniyle elektrik ve doğal gaz tüketiminin artması karşısında arzın yetersiz kalması doğal gaz fiyatlarının artmasına yol açıyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli doğal gaz kontratlarında, 1 megavatsaat doğal gazın fiyatı 92,5 avroya çıkarak yeniden rekor kırdı.

Birleşik Krallık doğal gaz gösterge fiyatı NBP, milyon BTU (İngiliz ısı birimi) başına yaklaşık 32 dolar seviyesine yükseldi.

Fiyatlardaki artışın sürmesinde kış dönemi başlangıcı olarak görülen 1 Ekim öncesinde Rusya'dan kıtaya gönderilen doğal gaz miktarının düşük seyretmesi, kömürden elektrik üretimine uygulanan karbon fiyatlarındaki artış ve yer altı doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranının geçen yıllara göre az olması önemli rol oynuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN