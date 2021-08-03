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TIMETURK / EKONOMİ / Avrupa'da artan doğalgaz fiyatları kömüre yaradı

Avrupa'da artan doğalgaz fiyatları kömüre yaradı

Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında yaşanan artışla beraber elektrik üretimi için kömür kullanan santraller doğalgaz kullananlara kıyasla daha kârlı hale gelmeye başladı

2 Gün Önce
2021-08-03 15:35:44
Avrupa'da artan doğalgaz fiyatları kömüre yaradı

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Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının yükselmesi kömürle çalışan termik santrallerinin yılın geri kalanındaki operasyonlarını daha kârlı hale getiriyor.

Enerji santralleri için yakıt fiyatları artarken doğalgaz fiyatlarındaki yükselişin kömürü geride bırakmasıyla beraber daha temiz enerji kaynaklarıyla çalışan santrallerin kâr marjları düştü. Bunun yanı sıra Almanya'da dördüncü çeyrek için enerji fiyatlarının rekor yüksek seviyede işlem görmesi elektrik üretimi için kömür kullanımını daha cazip hale getiriyor.

İsveçli Jamtkraft enerji şirketinin baş analisti Arne Bergvik konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Kömür geri dönüyor. Doğalgaz fiyatları kışa sakin başlamalı ki artış biraz olsun yavaşlasın” dedi.

Bloomberg'in modeline göre, Almanya'da kömür kullanan elektrik santrallerinin dördüncü çeyrek operasyon marjı megawatt-saat başına 3 euro civarındayken doğalgaz kullanan elektrik santrallerinin marjı megawatt-saat başına 12 euro kayba işaret ediyor.

Rusya'nın Ukrayna aracılığıyla daha az doğalgaz göndermesiyle birlikte Avrupa'da doğalgaz fiyatları bu yıl ikiye katlanırken Avrupa'nın depoları doldurmak ve kışın yaşanacak bir tedarik krizinden kurtulmak için zamanı giderek azalıyor.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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