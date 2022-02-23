Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan kriz, Avrupa borsasında eksi yönlü bir hareketlilik yarattı. Avrupa borsalarında son durum ne ? Ukrayna-Rusya krizi Avrupa borsalarını nasıl etkiledi? İşte detaylar...

Ukrayna ve Rusya arasındaki diplomasi krizi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Gerek Rusya'nın aldığı kararlar gerek ise NATO ülkelerinin başat güçlerinde ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı bölgedeki tansiyonu artırıyor. Bölgedeki gerginlik arttıkça balkanlar ve avrupa ülke piyasaları olası savaş durumuna bağlı olarak tedirginlik yaratıyor.

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, son günlerde yaşanan Ukrayna-Rusya arasındaki diplomasi krizinin etkisinde olarak haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,07 artış gösterek, 455,12 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 değer kazanarak 7.494,21 puana çıktı.

Almanya ve Fransa gerileme yaşadı

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,26 değer kaybı yaşayarak 14.693'e , Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 azalarak 6.787,6 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,02 düşüş gösterek 26.043,96 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.45 itibarıyla yüzde 0,18 değer kazanarak 1,133 seviyesinde işlem gördü. Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel piyasalarda risk iştahı geriledi.

Küresel ham çelik üretimi, ocakta Çin'deki üretimin yüzde 11'in üzerinde düşmesiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 azalarak 155 milyon tona geriledi.

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şubatta 98,9 puana yükseldi.

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 10 artarak 80 avro oldu.

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