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TIMETURK / EKONOMİ / Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı.

1 Gün Önce
2021-08-04 19:30:12
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 artışla 468,22 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 artarak 7.123,86, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,88 değer kazanarak 15.692,13, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33'lük artışla 6.746,23 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,53'lük yükselişle 25.490,22 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,19 değer kaybederek 1,184 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar ekonomik verilere, şirketlerin kazançlarına ve artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına odaklandı.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 1,5, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 5 artış gösterdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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