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TIMETURK / EKONOMİ / Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

2 Saat Önce
2021-09-22 10:40:13
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,79 artışla 462,32 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,56 değer kazanarak 15.434 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,77 artarak 8.824 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,12 yükselişle 6.626 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,04 değer kazanarak 7.054 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1732 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve yarın İngiltere Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği toplantı öncesinde pay piyasalarının pozitif seyrettiğini bildirdi.

Çinli dev emlak geliştirme şirketi Evergrande'nin borç ödemesi için görüşmelerde bulunduğuna ilişkin haber akışının küresel risk algısını hafiflettiğini kaydeden analistler, Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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