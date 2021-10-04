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TIMETURK / EKONOMİ / Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 değer kaybederek 450,77 puana geriledi.

2 Saat Önce
2021-10-04 23:23:38
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 azalarak 7.011,01 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,79 düşerek 15.036,55 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 değer kaybıyla 6.477,66 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 25.460,8 puana indi.

Avro/dolar paritesi, (TSİ) 19.19 itibarıyla yüzde 0,21 artışla 1,162 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcılar, artan enflasyona yönelik endişelerin ardından satışa yöneldi.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ekonomik toparlanma sürecine yönelik kaygılarla ekimde son 6 ayın en düşük seviyesine indi.

Avrupa'da doğal gaz arzına ilişkin sorunlar gündemin odağındaki yerini korurken, kış aylarının yaklaşması ile artacak doğal gaz talebine karşılık zayıf stoklar fiyatlar üzerinde önemli bir baskı unsuru olarak öne çıkıyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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