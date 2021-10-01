Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,11 azalarak 449,76 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 1,27 değer kaybederek 15.066 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,27 düşüşle 8.684 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,13 değer kaybederek 6.447 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85 azalışla 7.026 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, dün 1,1562 ile Temmuz 2020'den beri en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 1,1590'dan işlem görüyor.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlarındaki artış gündemin odağındaki yerini koruyor. Doğal gaz vadelileri eylülde yüzde 90,2 artışla 51,4 avrodan 97,8 avroya çıkması sonrası bugün 100 avronun üzerini gördü.

Analistler, Avrupa'da kış mevsiminin kendini hissettirmeye başlamasıyla artan ısınma ihtiyacının tüketici harcamalarında ciddi etkileri olmasının beklendiğini kaydederek, söz konusu durumun enflasyonist etkilerinin güçlü olabileceğine dikkati çekti.

Artan enflasyon endişelerinin pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu dile getiren analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.