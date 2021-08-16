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Avrupa borsaları düşüşle açıldı
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TIMETURK / EKONOMİ / Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

2 Saat Önce
2021-08-16 11:06:26
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,33 azalarak 474 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise 0,23 gerileyerek 15.941 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 düşüşle 7.179 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 8.959 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 azalışla 6.861 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28 düşüşle 26.577 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1,1786 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Asya'da beklentilerden kötü gelen makroekonomik veriler, artmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve Afganistan kaynaklı jeopolitik riskler sonrası küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün, ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi verilerinin izleneceğini aktaran analistler, Kovid-19 salgını ve Afganistan'a ilişkin haber akışının da takip edileceğini bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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