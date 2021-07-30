DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde MTB Cup Yarışı
Atatürk Arboretumu giriş yasak mı? Atatürk Arboretumu ziyaretçilere açık mı?
Selçuk Bayraktar'dan Cumhuriyet’in ''İHA'' haberine tepki
Engin Ardıç'tan İnce'ye: 'Amuda kalk Muharrem'
Ekonomiye güven 3 yılın zirvesinde
Belgrad Ormanı'na giriş yasak mı? Belgrad Ormanı'nda piknik ve mangal yasak mı?
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
Ahmet Hakan: 'Elif Çakır'a laf edemezsiniz'
Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara seyahat yasağı gelir mi?
5 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Ejder meyvesi üreten kadın girişimcinin hedefi ihracat
Yangında evi yananlara yeni ev verilecek mi? Evi yananlara yeni ev yapılacak mı?
Aşı olmayanlara yasak mı gelecek? Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Ukrayna'dan Türkiye’ye yangınlarla mücadele için uçak desteği

TIMETURK / EKONOMİ / Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

5 Saat Önce
2021-07-30 11:06:59
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,77 azalarak 460 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 1,13 gerileyerek 15.466 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 düşüşle 7.015 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,70 değer kaybıyla 8.726 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 azalışla 6.608 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,50 düşüşle 25.377 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 1,1894 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında dünkü yükselişin ardından, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ile ABD ve Çin arasında artan gerilimin Asya piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdiğini, söz konusu baskının açılışta Avrupa borsalarını da etkilediğini söyledi.

Bugün Almanya ve Avro Bölgesinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğu kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş