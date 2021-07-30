Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,77 azalarak 460 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 1,13 gerileyerek 15.466 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 düşüşle 7.015 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,70 değer kaybıyla 8.726 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 azalışla 6.608 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,50 düşüşle 25.377 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 1,1894 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında dünkü yükselişin ardından, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ile ABD ve Çin arasında artan gerilimin Asya piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdiğini, söz konusu baskının açılışta Avrupa borsalarını da etkilediğini söyledi.

Bugün Almanya ve Avro Bölgesinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğu kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.