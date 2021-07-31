Avrupa Birliği'nden Amazon'a 886 milyon dolar ceza

Avrupa Birliği'nin kişisel veri koruma kanununu ihlal eden Amazon, 886 milyon dolar cezaya çarptırıldı.

ABD'li teknoloji şirketi Amazon, Avrupa Birliği'nin kişisel veri koruma kanununu ihlal ettiği için 886.6 milyon dolarlık rekor bir ceza aldı.

Lüksemburg Ulusal Veri Koruma Komisyonu (CNPD) adlı AB kurumunun 16 Temmuz'daki kararına dayanarak, Amazon'a verdiği ceza şirketin internet sitesinde yayınlandı.

TEMYİZE GÖTÜRECEK

Konuyla ilgili açıklama yapan Amazon'un basın sözcüsü, şirketin bu ceza kararını temyize götüreceğini açıkladı. Dev e-ticaret şirketi açıklamasında, CNPD'nin kararını haksız bulduğunu belirtti. Lüksemburg Ulusal Veri Koruma Komisyonu, konuyla ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.

AB'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), şirketlerin vatandaşlara ait kişisel verileri kullanmadan önce o kişilerin rızalarını almasını zorunlu kılıyor, aksi takdirde bu şirketlere sert cezai tedbirler uygulanıyor.

Mahremiyet ihlali ve dezenformasyonla ilgili bir dizi skandalın ardından, büyük teknoloji şirketlerine karşı düzenleyici incelemeler küresel olarak artmıştı.

Google, Facebook, Apple ve Microsoft gibi şirketlere Avrupa'da yapılan incelemeler de bu dönemde artış göstermişti.

Aralık ayında Fransa'nın veri gizliliği kurumu, online reklam takibiyle ilgili ulusal kuralların ihlalinden dolayı Google'a 100 milyon euroluk ceza uygulamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.