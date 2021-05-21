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Avro Bölgesi: Ekonomik faaliyet güçleniyor…

'Talep güçlü, bu halen olumlu bir etken ancak hammadde tedariki imalat sektörü şirketleri için zorlaşmış durumda ve artan maliyetler enflasyonist baskıları da güçlendiriyor...'

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Google News - Timeturk
21.05.2021 19:39:44
Avro Bölgesi: Ekonomik faaliyet güçleniyor…

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "Bugün açıklanan Mayıs ayı PMI verilerine göre; mal ve hizmetlere olan talebin Kovid kısıtlamaları sonrası açılma etkisiyle güçlenmesinin yansımalarını görmekteyiz. Almanya'da imalat PMI 64 seviyesine doğru bir miktar yavaşlama gösterirken, hizmet sektöründe ise 52,8 endeks değeri ile ivme kazanan bir büyüme görülüyor." değerlendirmesini yaptı.

Erkan yorumunda "Fransa'da ise hizmet sektörü 56 seviyesine sıçrama gösterirken, imalat da 59,2 endeks değer ile güçlenmesini ivmelendirdi. Özellikle aşılamanın ilerlemesi ve karantina önlemlerinin hafiflemesinin marjinal etkisini hizmetler sektöründeki gelişmelerle gözlemliyoruz. Euro Bölgesi'nin kompozit verilerinde 56,9'a, hizmetler sektöründe 55,1'e hızlanma var." ifadelerine yer verdi.

Dönemsel GSYH artış hızına aşı katkısı

Erkan, "Veriler, 2Ç21 döneminde GSYH büyüme hızında önemli bir artış olacağını gösteriyor. Bu özellikle, çeyrek sonlarına doğru hız kazanan bir büyüme olarak görünüyor. Aşılama ilerledikçe açılmalar da hızlanacak ve dönemsel GSYH artış hızını olumlu bölgede tutacaktır." diyerek şunlara vurgu yaptı:

"Özellikle, hafif seviyelere indirgenen tedbirler hizmet sektörünün iş yapabilme kapasitesini artırması bakımından en önemli marjinal etkiyi yapmış bulunmaktadır. Hizmet sektörünün yavaşlama evresinde olduğu dönemde ise toparlanmayı önemli ölçüde sürükleyen imalat sektörü idi. Talep güçlü, bu halen olumlu bir etken ancak hammadde tedariki imalat sektörü şirketleri için zorlaşmış durumda ve artan maliyetler enflasyonist baskıları da güçlendiriyor. İmalat sektörünün ivmesi açısından gelecek aylarda aşağı risk oluşabilir."

Gelişmiş ekonomilerdeki enflasyon endişeleri

Başekonomist Erkan değerlendirmesini şöyle tamamladı:"Arz sıkıntılarına güçlü talebin eklenmesi, mamul fiyatlarında ciddi artışa dayanak oluşturan başlıca faktördür. Son dönemlerde gelişmiş ekonomilerdeki enflasyon endişelerini de açıklayan etmen budur. Hizmetler tarafındaki fiyat baskıları ise yoğun şekilde birikimli talep etkisiyle açıklanabilmektedir. Haliyle bir dengesizlik var ve bu enflasyon etkisinin daha güçlü hissedilebileceğini gösteriyor"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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