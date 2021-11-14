AUZEF vize sonuçları belli oldu mu? AUZEF vize sonuçları açıklandı mı? AUZEF vize sonuçları

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sonuçları açıklandı mı? sorusu Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vizelerinin bitmesi ile sık sık aranmaya başlandı. Detayları sizler için hazırladık.

İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF'in 2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bugünkü oturumlara öğrenciler de katıldı. İşte AUZEF vize sonuçlarının detayları...

Üniversite yönetiminden sınav sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak önceki dönemlerde 1 hafta içinde açıklandığı için bu dönemde sonuçların önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

Sınav hakkında bilgiler

Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde yapılacaktır. Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 oturumda yapılır. Sınav salonlarına cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. Herhangi bir nedenle ara sınava girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.