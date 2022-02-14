Atatürk Orman Çiftliği işçi alım ilanı | Başvuru şartları ve tarihi

Atatürk Orman Çiftliği işçi alım yapacağına ilişkin bir ilan yayımladı. Resmi Gazete'de de yayımlanan ilanın şartları nelerdir? Atatürk Orman Çiftliği kaç personel alımı yapacak? Hangi kadrolardan ve ne zaman alım yapılacak? İşte merak edilen iş ilanının şartları ve detayları...

Atatürk Orman Çiftliği işçi alım yapacağına ilişkin bir ilan yayımladı. Resmi Gazete'de de yayımlanan ilanın şartları nelerdir? Atatürk Orman Çiftliği kaç personel alımı yapacak? Hangi kadrolardan ve ne zaman alım yapılacak? İşte merak edilen iş ilanının şartları ve detayları...

Atatürk Orman Çiftliği işçi alım ilanı

Atatürk Orman Çiftliği, işçi kadrosunda eski hükümlü veya terör mağduru gıda işleme işçisi olarak daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere alınacak 1 (Bir) personel alımı yapacak.

Başvurunun Genel Şartları

- Türk Vatandaşı olmak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak.

- Ön lisans gıda teknoloji alanı mezunu olmak.

- B sınıfı ehliyet sahibi olmak

- Gıda işlemede çalışabilecek, bulaşıcı bir hastalığının olmaması ve görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

- Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması.

- Askerlik ile ilişiği bulunmamak. (erkek adaylar için)

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak

- Eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadele Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

- İki yıl gıda üretimi, paketlemesi vb. alanlarda iş deneyimine sahip olmak. (SGK hizmet dökümü ile belgelemek)

- İşe alınacak işçinin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olması halinde iş akdi bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

Başvuru nasıl ve nereye yapılacak?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hizmet merkezlerinden veya internet sitesinden 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen ve talep şartlarını taşıyan adaylardan istenilen belgeler, sözlü sınav yeri ve tarihine ilişkin duyurular Müdürlüğümüz ([email protected]) adresinden ilan edilecektir.

Başvurudan işe alınmaya kadar adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar Müdürlüğümüzün internet sitesinde ([email protected]) ilan yoluyla yapılacaktır.

İletişim Bilgileri

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Yeni Çiftlik Caddesi No:6/3 Gazi/Yenimahalle/ANKARA

0 (312) 211 01 70 [email protected]

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