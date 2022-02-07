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TIMETURK / EKONOMİ / Atatürk Havalimanı’nda kargo uçuşları sona erdi

Atatürk Havalimanı’nda kargo uçuşları sona erdi

Atatürk Havalimanı kargo uçuşlarına kapatıldı. Havayolu şirketleri operasyonlarını bugünden itibaren İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirecek.

34 Dakika Önce
2022-02-07 19:47:52
Atatürk Havalimanı’nda kargo uçuşları sona erdi

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kargo operasyonumuzu tümüyle İstanbul Havalimanından yapmaya başladık. İstanbul Havalimanındaki tam otomatik depolama kapasiteli SMARTIST kargo tesisimizde müşterilerimize kaliteli hizmet sunuyoruz" dedi.

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