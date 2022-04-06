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TIMETURK / EKONOMİ / ATAK’ın ilk ihracatı gerçekleşti

ATAK’ın ilk ihracatı gerçekleşti

Türkiye'nin göklerdeki gururu ATAK taarruz helikopterin ilk kez ihracatı yapıldı. Atak Helikopteri, Filipinler'e teslim edildi.

18 Dakika Önce
2022-04-06 09:05:10
ATAK’ın ilk ihracatı gerçekleşti

Filipinler'in başkenti Manila'daki teslim törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir katıldı.

Demir törende yaptığı konuşmada "İki ülke arasındaki yakın ilişkilerimizi yeni bir ufka taşıyoruz" dedi.

ATAK helikopterinin sınıfının en iyilerinden olduğunun altını çizen Demir, "Türk savunma sanayini geliştirmek aynı zamanda Filipinler gibi dost ülkelere bir davetiyedir. Birçok başarıya birlikte imza atabiliriz" dedi.

Demir daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha! ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler'e teslim ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. .

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