Ata tohumundan Cırgalan biberi; kilosu 65-70 lira

Kayseri'de bir mahallede yetiştirilen tescilli Cırgalan biberi, kadınlar tarafından ayıklanıp parçalara ayrıldıktan sonra çatılar, sokak araları ve mahalle meydanında kurutulmaya bırakılıyor.

Yıllardır ata tohumuyla ekilen, pastırma, sucuk ve çemene tat veren biber, Cırgalan Mahallesi sakinlerinin başlıca geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Tarladan elle toplanıp sofraya ulaşan biber, yemeklere kattığı lezzeti bilenler tarafından mahalleliden alınıyor ya da toptancıya satılıyor.

Üreticilerden Fatma Doğan, mahallede nerdeyse herkesin tarlası ve bahçesinde biber yetiştirdiğini söyledi.

Çocukluğundan bu yana ailelerin biberle evlerini geçindirdiğini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Herkes biberinin tohumunu üründen kendi alır, tohum satın alma yoktur. Burada emek çok, fabrikasyon hiçbir şey yok, her şey el emeği. Nisanda biberin işi başlıyor, ekime kadar sürüyor. Yemeklere toz biber olarak kullanırız. Tadı acı gibi gelir ama acı değildir, farklı bir aroması vardır. Kuruttuğumuz biberi eleriz, o zaman acı altta kalır, acılığı gider. Nisanda tohumunu ekeriz, otunu temizleriz, sularız. Topladıktan sonra 3 gün bekletiriz, çöpünü alır parçalarız. Biberi ellerimizle parçalıyoruz. Kurutma aşamasına geçeriz, güneş olursa 4-5 günde kuruturuz. Sonra değirmende öğütüp toz biber halinde satarız. Bilenler her yıl gelir, bu biberi alır, tadından vazgeçmez."

Biber üreticisi 67 yaşındaki Pembe Sargın da çocukluğundan bu yana mahallesinin biberle anıldığını bildirdi.

Cırgalan biberine gösterilen talepten memnun olduklarını dile getiren Sargın, şunları kaydetti:

"Çevremizdekiler talep ediyor, istiyor, satıyoruz. Güvenilir, temiz, organik, katkısız biber yemek istiyorlar. Kahramanmaraş'tan biberi alıp getiriyorlar, bizim Cırgalan biberinden de az katıyorlar, Cırgalan biberi diye satıyorlar, bundan şikayetçiyiz. Bu biber işini ehli yapabilir, herkes yapamaz. İşin ehli olmayanlar, kurutmak için serdikleri biberi yağmur geliyor diye gölgeden güneşe çekmişler, biber yanmış. Yağmur yağınca hiç dokunmayız serdiğimiz bibere. Eğer yerinden oynatırsak, el değerse biber simsiyah olur, bize de yaramaz. Aynı çocuk gibi ilgileniriz biberle, nasıl bir çocuk üzülmesin diye ilgileniriz öyle."

Sargın, kızaran biberi dörde bölerek kuruttuklarını, eledikten sonra değirmene götürüp toz hale getirdiklerini anlattı.

Yıllardır biber satışıyla evini geçindiren Fatma Yavuncu ise biberin yoğun emek istediğini ifade etti.

Yavuncu, "Çemenimize, pastırmamıza, yemeklerimize bu biberi katarız. Bunun özelliğini biz biliriz, birileri bize gelip biber işinin inceliklerini soruyor. Birazını söylüyoruz, birazını kendimize saklıyoruz. Çocuklarımızı bununla okutuyoruz, evlerimizi bununla geçindiriyoruz. Bu yıl kilogramını 65-70 liradan satıyoruz." dedi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.