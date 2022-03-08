DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Shell artık Rusya'dan petrol almayacak
Ferrdi kaza sigortası için eşini kayalıklardan atmıştı! Yeni bir detay ortaya çıktı.
Oruç açarken okunacak dua nedir? Oruç nasıl açılır?
Bakan Dönmez: Karadeniz'deki gaz, konutların 30 yıl ihtiyacını karşılayacak
Sadettin Saran'ın kanalı hangisi? Saran Grup kanalları neler? Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?
Bakan Kurum'dan çiftçiye müjde: Çok daha büyük oranda...
Çeçenistan Müftüsü: Rusya'nın yanında savaşmak cihattır, ölenler şehittir
Zelenskiy: Bir çocuk susuzluktan öldü, tam bir Nazi uygulaması
Sadakataşı İdlibli mültecilere yardım ulaştırdı
Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? Açıklama geldi
Üç Kuruş 17. bölüm tek parça izle | Show Tv Üç Kuruş son bölüm tek parça izle
OGS'den HGS'ye geçiş son başvuru tarihi ne zaman? HGS için ne zamana kadar başvuru yapmak gerekiyor?
YDS geç başvuru ücreti 2022 | YDS geç başvurular başladı mı?
Macron'un Putin'le yaptığı görüşme sonrası üzgün halleri sosyal medyada gündem oldu
Yasak Elma 134. bölüm tek parça full HD izle | FOX TV Yasak Elma yeni bölüm (134.bölüm) izle

TIMETURK / EKONOMİ / Assan Alüminyum ALUEXPO Fuarı'na katıldı

Assan Alüminyum ALUEXPO Fuarı'na katıldı

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, 'Fuarda ana değerlerimiz güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliğe, ayrıca sürdürülebilirlik odaklı yeni yatırımlara dair önemli mesajlar vererek farkındalık oluşturuyoruz' dedi.

3 Saat Önce
2022-03-08 11:36:13
Assan Alüminyum ALUEXPO Fuarı'na katıldı

Assan Alüminyum, 3-5 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ALUEXPO Fuarı'na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından alüminyum sektör temsilcilerini buluşturan fuarda Assan Alüminyum, sürdürülebilirlik odaklı yatırım ve faaliyetlerine dikkati çekti.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen ve alüminyum sektörünün küresel ölçekte en önemli 3 organizasyonundan biri olarak gösterilen Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı ALUEXPO, 3-5 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti.

Yerli ve yabancı 350 firmanın katılım sağladığı fuarda Assan Alüminyum, 396 metrekarelik standında sektör temsilcileri ile buluştu.

Alüminyumun yüzde 100 geri dönüştürülebilir özelliğiyle sürdürülebilirlik alanına sağladığı katkıya da dikkat çeken Assan Alüminyum, fuarda sürdürülebilir faaliyetlerini odağına aldı.

Son iki yılda yaklaşık 60 milyon dolar değerinde yatırım yapan Assan Alüminyum, 2024'e kadar yeni yatırımlarla yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirerek üretim kapasitesini 360 bin tonun üzerine çıkarmayı planlıyor. Şirketin karbon ayak izini azaltma hedefine de önemli katkı sağlayacak bu yatırımlar ile farklı pazar segmentlerine üretim yaparak, esneklik marka değeri ile etkin risk yönetimini ön plana çıkaracak.

'ALUEXPO Fuarı, alüminyum üretici ve tedarikçileri için önemli bir buluşma noktası'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, ALUEXPO Fuarı'nın uluslararası iş birliği potansiyelini artırması, alüminyumun doğru tanıtımı için fırsat oluşturması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Güngör, şunları kaydetti:

'ALUEXPO Fuarı global pazar için en önemli platformlardan biri, alüminyum üretici ve tedarikçileri için önemli bir buluşma noktası. Alüminyum özellikle sürdürülebilirliğe önemli katkılar sunan özellikleri sayesinde dünyada birçok sektörde tercih edilen ham madde olarak kullanılan bir malzeme. Bu fuarı müşterilerimizle iş birliklerini görüştüğümüz ve geliştirdiğimiz önemli bir platform olarak görüyoruz. Fuarda ana değerlerimiz güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliğe, ayrıca sürdürülebilirlik odaklı yeni yatırımlara dair önemli mesajlar vererek farkındalık oluşturuyoruz.'

Göksal Güngör, Assan Alüminyum olarak iş süreçlerini sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde, geleceği tüketmeden üretiyoruz felsefesi ile planladıklarını ifade ederek, Assan Alüminyum'un sürdürülebilirlik taahhüdü, küresel sürdürülebilirlik hedeflerini bir yükümlülük olarak değil, kurumsal ilkeleri olarak benimsemesi olduğunu belirtti.

Bu nedenle ana değerleri güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik olduğunu kaydeden Güngör, sürdürülebilirliğin iş planlarının odağında yer aldığını belirtti.

Güngör, Manavgat'ta yenilenebilir enerji üretim tesisimiz bulunduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu tesis ile Tuzla ve Dilovası'ndaki üretim tesislerimizin yıllık elektrik enerji tüketimine eş değer temiz enerji üretimi gerçekleştiriyoruz. Temiz enerji üretimiyle kapsam 2 emisyonlarının tamamının dengelenmesine olanak sağlayan, uluslararası tanınmışlığa sahip International Renewable Energy Certificate (I-REC) belgelerini de aldık. Ek olarak Dilovası tesisine entegre, geri dönüşümü sonsuz kez ve yüzde 100 oranda mümkün olan alüminyumun geri kazanılabileceği bir geri dönüşüm tesisimiz de mevcut. Yatırımlarımız da sürdürülebilirlik ilkemiz etrafında planlanıyor ve planlanan takvime uygun şekilde hayata geçiriliyor.

Sürdürülebilirlik doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir çıktısı olarak, global alüminyum sektörü inisiyatifi Aluminium Stewardship Initiative (ASI) hem Tuzla ve Dilovası üretim tesislerimiz, hem de geri dönüşüm tesisimizin sürdürülebilirliğini tescil edici nitelikte olan Sürdürülebilirlik Performans Standardı Sertifikası'nı da aldık. ASI global alüminyum sektörü tarafından kabul edilen ve tüm değer zinciri için sürdürülebilirlik çerçevesini belirleyen önemli bir inisiyatif. Bu sertifikayı Türkiye'de alan ilk ve tek alüminyum firması olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz.' .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş